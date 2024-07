È singolare, nonché a dir poco imbarazzante, ciò che emerge dall'intervista con tanto di svista su compiti e funzioni del Corpo di Polizia Locale della Capitale.

Stando alle parole pronunciate con leggerezza dal Sindaco di Roma Capitale, Roberto GUALTIERI, la Polizia Roma Capitale è tornata indietro di almeno 30 anni... Oltre tutto a parere del Dott. Salvatore ABBRUZZESE, esponente Sindacale della Confederazione Sicurezza & Difesa, è oltremodo assurdo che colui a cui è demandata la sicurezza di una città, quale Autorità Delegata di Pubblica Sicurezza, non conosca i compiti e le funzioni attribuite al suo Personale in qualità di Agenti di P.S. / Agenti ed Ufficiali di P.G., consiglio vivamente al Sindaco GUALTIERI, di studiarsi le norme che ignora e di convocare una conferenza stampa per rettificare quanto erroneamente asserito, a maggior ragione in segno di rispetto per i tanti appartenenti al Corpo che hanno nel corso degli anni dato lustro all'Amministrazione per le Operazioni di Indagini e di Polizia Giudiziaria, nonché nelle attività di Sicurezza Sociale ed Urbana partecipando attivamente a complesse Operazioni Interforze e di certo non per dirigere il traffico...

In ultimo sento il dovere di ricordare al Sindaco GUALTIERI, ed ai Vertici del Corpo, che all'apparenza sono rimasti inermi nell'udire una simile dichiarazione, che tale svista a parere dell'OO.SS. non è soltanto una mancanza di considerazione per il lavoro svolto e per le centinaia di operazioni condotte nel corso degli anni, ma anche denigratoria per le decine di Agenti rimasti coinvolti in incidenti nell'adempimento del proprio dovere. Per tali motivi, auspico che GUALTIERI, si accorga della svista dettata da prolungate esposizioni alla calura estiva e si ravveda sul fare simili dichiarazioni.