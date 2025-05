Il cantautore romano ripropone in veste ufficiale il brano uscito nel 2023: un messaggio universale di empatia, perdono e responsabilità collettiva

Dal 7 maggio “Se fossi Dio”, il brano scritto da Amedeo Scircoli e interpretato da Stefano Manenti, arriva ufficialmente in promozione radiofonica nazionale. Uscito nel 2023, il singolo viene oggi rilanciato con una nuova spinta promozionale per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Un’iniziativa che conferma la volontà dell’artista romano di portare avanti una canzone che, per contenuto e intensità, è più che mai attuale.

“Se fossi Dio” è una riflessione poetica sulla condizione umana, un sogno che si fa canzone e diventa invito concreto ad agire. Il testo nasce da un sogno dell’autore Amedeo Scircoli e si costruisce su un’ipotesi impossibile – essere Dio – per poi arrivare a un'affermazione fortissima: “ma sono io”. Il brano elenca, con delicatezza e profondità, le molte forme di sofferenza che ci circondano – la malattia, la guerra, la solitudine, il bisogno di redenzione – e lascia all’ascoltatore un messaggio chiaro: non occorrono poteri divini per cambiare le cose, ma solo la volontà di esserci per l’altro.

L’arrangiamento firmato da Giovanni Cucinella accompagna con equilibrio un testo che tocca corde intime e collettive, muovendosi tra atmosfere pop, rock e suggestioni new age.

Stefano Manenti, con oltre trent’anni di carriera alle spalle, è un artista capace di rinnovarsi senza mai snaturarsi. Dopo quattro album, più di mille concerti e un’attività ininterrotta tra palco, studio e insegnamento, Manenti continua a credere nella musica come strumento di espressione e cambiamento. Prodotto da Restart Recording Studio, “Se fossi Dio” rappresenta una sintesi matura del suo percorso artistico: autentico, empatico, profondamente umano. Con il ritorno ufficiale del singolo in rotazione radiofonica, l’invito è quello di fermarsi ad ascoltare. Perché, come ricorda il brano, non serve essere Dio per fare la differenza.

