“Performer Italian Cup” – ll primo Campionato che fonde Arte e Sport.

Finalissima Nazionale –

Performer Italian Cup”, il primo Campionato delle Arti Scenico/Sportive, che quest’anno ha celebrato la quinta edizione con 1500 Atleti Performer, selezionati da oltre 6.000 esibizioni dei Campionati Regionali di tutta Italia. Durante la Fase Sportiva del Campionato Nazionale

“Performer Italia Cup” si sono sfidati: Cantanti, Attori, Acrobati, Ballerini, Duo e Compagnie. I Campioni che si sono distinti maggiormente, continueranno la competizione nel programma televisivo, formando la Nazionale Italiana Performer 2022.



La Finalissima Nazionale è stata condotta da due professionisti delle Arti e dello spettacolo, Valentina Spampinato e Garrison Rochelle.

Sul palcoscenico di Performer Italian Cup; si sono esibiti Atleti/Artisti poliedrici, padroneggiando più discipline, capaci di catturare i Giudici e il pubblico. Uno scenario dello show business.

Moderno, dove la contaminazione e l’intreccio tra le principali discipline artistiche (recitazione, canto, danza, arti circensi e acrobatiche) e sportive si esprimono allo stato puro.



Le caratteristiche che non sono mancate ai nostri Performer sono la formazione, la preparazione, la disciplina, la grinta e l’estrema duttilità interpretativa.

Il talento incontra l’opportunità con Performer Italian Cup, il primo Campionato che dà la possibilità di fare esperienze formative, lavorative e di importanti visibilità.

Una coppa, una medaglia, un riconoscimento, per gli Atleti/Artisti scelti, una borsa di studio sostanziosa, può realisticamente accadere, oltrepassando i confini Nazionali.





Ecco le Borse di studio

Borsa di studio 2022 Londra/Parigi.

Elenco delle Regioni e i Nominativi degli Atleti/Artisti:

Lombardia – Rebecca Caci

Emilia Romagna – Stella Giorgi

Toscana – Nina Gattoni

Puglia – Arianna Perillo

Sicilia – Alessandra Urrata – Robert Baudo – Dario Castiglione



Borsa di studio Percorso formativo

Atleta/Artista – Saro Urzì

Borsa di studio Master Voci sul Palco-Condotto da Ketty Capra ed Emanuela Cortesi

Atleta/Artista -Diego Ferrari

Stage concesso da Orazio Caiti e Antonella Moreno presso lo “Studio Pascal Messanger” di Pascale Messanger – Rueil-Malmaison (France)

Una settimana di Formazione Atleti/Artisti – Nicola Dessole, Agnese Rossi e Giulia Stainer

Contratto di lavoro – Accademia Bernard Gruss – Parigi

"L’Opera da tre soldi" – (Interpretazione di un ruolo nell’Opera)

Atleta/Artista: Alice Cesaretti



Nascono così le grandi opportunità, collegando la formazione, gli studi e il mondo del lavoro.

In giuria volti noti, esperti, professionisti dello spettacolo e dell’alta formazione artistica:

M° Peppe Vessicchio – Direttore d’Orchestra, compositore.

Federico Moccia – Scrittore, Autore televisivo, Regista e sceneggiatore per il cinema e la televisione.

Maura Paparo – Ballerina, Coreografa e Docente di Danza.

Grazia Di Michele – Cantautrice, Scrittrice, Docente di canto e Musicoterapeuta.

Massimo Bonelli – Manager, produttore e consulente musicale, Ceo di iCompany, organizzatore e

direttore artistico del Concerto del Primo Maggio.

Andrea Rizzoli – Produttore, Attore, Cantante.

M° Ciro Barbato – Producer – Direttore d’Orchestra – Direttore Artistico Casa Sanremo Live Box.

Roberto Cardelli – Produttore Discografico e Autore.

Rory Di Benedetto – Autore multiplatino, Produttore e Manager.

Klaudia Pepa – Ballerina, Coreografa , Attrice.

Dott. Alfonso Gianluca Gucciardo – Medico dell’arte performatica, dello spettacolo e della voce.

Orazio Caiti – Ballerino, Coreografo.

Dariana Koumanova – Produttore musicale, autore, compositore, musicista.

Sanya Armoutlieva – Produttore musicale, CEO Virginia Records.

Pablo Flores Torres – Compositore, Direttore Musicale, Youtuber.

Emanuela Cortesi – Vocal Coach Esperta nelle arti interpretative – Live – TV.

Gianni Testa – Producer, Art Director, Songwriter e Vocal Coach.

Francesca Ferro – Attrice, Autrice, Regista Teatrale e Docente di Recitazione.

Valter D’Errico – Produttore, Scrittore, Regista, Attore.

Gianni Casali – Cantautore, Attore, Sceneggiatore.

Antonella Moreno – Docente di classico e repertorio.

Lina Gjorcheva – Musicista, Docente di canto.

Enano – Artista eclettico, Performer bllerino experimental, coreografo, attore.

Giuseppe Coccimiglio – Produttore, Talent scout e co-autore.

Massimo Lupo – Maestro coreografo di Danze popolari Caraibiche. Danzologo e Master in DanzeAfrocubane.

Fabio Lazzara – Vocal Coach, esperto in voce artistica e arti delle performance.

Ivan Lazzara – Vocal Coach, esperto in voce artistica e arti delle performance.

Marika Riggio – Danzatrice e performer di circo contemporaneo.

Rania El-Khoueiry – Specializzata in canto arabo orientale e scienze musicali, insegnante di educazione musicale.

Graciano Tagani – Coreografo, Autore TV

Mario Menicagli – Direttore d’Orchestra, compositore e autore di testi.

Stefano Bontempi – Coreografo e Musical Performer.

Roberta Morisi – Ballerina, Insegnante, Coreografa, Direttrice artistica in eventi televisivi e nazionali.

Cristian Raggi – Imprenditore e designer rappresentante dipartimento nazionale attività

produttive F.I. , fondatore Piazza Lombardia e designer per Baci Stellari (Valeria Marini).

Carla Rodomonte – Attrice Coach PNL Specialista in comunicazione e management spettacolo.



Una delle novità dell’edizione 2022 è stata RADIO P.A.S.S., con il suo frizzante programma condotto da Antonio Delle Donne, emittente streaming che in onda tutti giorni del Campionato, ha dato vita e spazi promozionali importanti con interviste e intrattenimento con tutti i

partecipanti della Finale Nazionale, oltre ai Giudici, a tutta la squadra e staff di Metodo PASS che Valentina Spampinato ama definire "Uniti in Amore"; una vera e propria famiglia, unita da un’unica mission, la valorizzazione del mondo dell’arte a 360°; forte anche del riconoscimento dello C.S.A.In , ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Altro valore aggiunto alla Finale Nazionale, sono stati gli STAGES di Alta formazione artistica, tenuti dai Maestri; Peppe Vessicchio, Garrison Rochelle, Maura Paparo, Grazia Di Michele, Federico Moccia, Ciro Barbato, Heron Borelli, Ivan e Fabio Lazzara, Simone Marchetti e Costanza Gallo, Orazio Caiti, Pablo Flores Torres, Emanuela Cortesi, Francesca Ferro, Alessandra Onano e Klaudia Pepa.

“Performer Italian Cup” – Metodo P.A.S.S. il progetto ideato e realizzato da Valentina Spampinato, talentuosa imprenditrice e ambasciatrice dell’arte, impegnata nella crescita e nella formazione di moltissimi giovani in tutto il territorio Nazionale e Mondiale.

La Spampinato, ha superato i confini Nazionali, allargandosi in altri 34 Paesi per dare opportunità prestigiose ai Performer di tutto il mondo.

La grande peculiarità di "Performer Italian Cup" Metodo Pass, è la capacità di scovare Artisti Performer italiani e metterli nella "vetrina" del mondo del lavoro nello spettacolo, grazie alle Work Room – veri e propri uffici di collocamento – alle borse di studio e ai contratti che i professionisti presenti, offrono agli artisti scelti a propria discrezione durante la Finalissima Nazionale e nel Format spettacolo televisivo, dando così opportunità di un serio percorso professionale e uno start importante per la propria carriera.