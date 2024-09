Il Sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, ha tagliato il nastro del Conad Spesa Facile e del Pet Store aperti questa mattina al centro commerciale L’Airone, in via Cristoforo Colombo 79.

Erano presenti anche il vicesindaco, Stefano Peraro, e il consigliere con delega alla Giostra della Rocca, Luca Piccolo. Ha impartito la benedizione Padre Nando, frate francescano della comunità terapeutica di San Francesco.

Ha allietato la breve cerimonia di inaugurazione una numerosa rappresentanza di tamburini e figuranti della Giostra della Rocca che si svolgerà nei prossimi giorni.

Il nuovo Pet Store mette a disposizione migliaia di referenze per tutte le necessità degli amici animali e servizi su misura, come l’incisione immediata di medagliette e la bilancia per la pesatura.

Lo Spesa Facile è stato interamente ristrutturato. Impiega circa ottanta persone e dispone di una superficie di vendita di quasi 3.000 metri quadrati all'interno dei quali i clienti possono trovare tutto il necessario per ogni tipo di spesa: reparto carni, pescheria con servizio al banco e un nuovo reparto gastronomia che offre un'ampia selezione di piatti pronti, sia caldi che freddi.

Una particolarità riguarda l’attenzione ai prodotti locali, come quelli del progetto "SìAmo Veneto": frutta, verdura, salumi, carni e formaggi che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia del territorio e l’ambiente.

Offre numerosi servizi, tra cui le casse veloci, la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.

«Siamo molto soddisfatti di come è stato accolto il negozio, che propone in anteprima assoluta la nuova veste grafica ideata, progettata e realizzata ad hoc in collaborazione con HMY Group. Il nuovo look creato per lo Spesa Facile diventerà distintivo per i punti vendita appartenenti a questo canale all’interno della rete CIA-Conad. La nostra offerta su Monselice si amplierà ancora, con l’apertura del nuovo bar ristorante Con Sapore Conad che taglierà il nastro a fine ottobre».