In crescita il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 14.242. In aumento però anche i tamponi effettuati, 141.641, circa 45mila in più rispetto a ieri.

Pertanto, scende al 10,05 (ieri era all'13,67) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.303.263.

Tra le regioni con il maggior numero di casi ritroviamo il Veneto con 2.134 nuovi positivi con un tasso di positività al 13,44%, seguito da Sicilia (1.913), Emilia Romagna (1.563), Lazio (1.381), Puglia (1.261) e Lombardia (1.146).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 570.040 (ieri 575.979 1). Tra i positivi, 2.636 (ieri 2.642) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 196 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.712 (23.603) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 543.692 le persone in isolamento domiciliare (ieri 549.734).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.653.404 (ieri 1.633.839).

Oggi sono 616 i decessi, con il totale che sale a 79.819.





Al 12 gennaio sono 731.539 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, pari al 73,6% delle 993.525 arrivate nel Paese. In ritardo rispetto alla media nazionale e ad sotto del 50% delle dosi disponibili, Basilicata, Calabria, P/A di Bolzano, Molise.