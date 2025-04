Vi presento il mio libro “Le fiabe del villaggio”, edito nel 2023 da Di Carlo Edizioni. Nella precedente versione, dal titolo “Le favole del villaggio”, edito da Sovera Edizioni nel 2018.

"Le fiabe del villaggio" incarna un messaggio universale di empatia e rispetto verso ogni forma di vita.

Attraverso venti storie dal sapore semplice, il testo invita alla riflessione su temi fondamentali: il legame con la Natura, l'importanza della fratellanza e la necessità di comportarsi come veri esseri umani. Spero di essere riuscita a comunicare valori universali attraverso il linguaggio simbolico delle fiabe, rendendola accessibile e educativa sia per i piccoli che per gli adulti.

Lo spirito che pervade queste narrazioni non è solo quello di celebrare il Creato, ma di proporre un dialogo profondo con chi legge, spingendolo a coltivare gentilezza, amicizia e lealtà nel quotidiano. Ho rivolto un richiamo alla cura del nostro pianeta e alla riconoscenza verso gli animali, che ci donano un affetto incondizionato. "Le fiabe del villaggio" vuole essere un appello per un'umanità più consapevole e rispettosa.

Cari amici, vi invito a comunicarmi il vostro parere scrivendo alla mia mail [email protected]

Il vostro parere è davvero importante per me.

Baci e abbracci a tutti.



https://patriziarielloperalibri.it