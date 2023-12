In radio e sulle principali piattaforme digitali dal 22 Dicembre .

Un nuovo singolo, che vede la preziosa collaborazione di Camilla dei ROS, esce dopo “Era già tutto previsto”, “Il pellicano” e “Le piramidi”.

Ancora un brano che accorcia la strada per il nuovo disco del cantautore Gianluca De Rubertis, un quarto lavoro di inediti che vedrà la luce all’inizio del nuovo anno: il 2023 si chiude con la pubblicazione del singolo “Eterno rosso” un brano scritto qualche anno fa, già uscito in una versione rivisitata per la cantautrice pugliese Camilla Magli.

«Ho voluto riprendere in mano il progetto originale, registrato a “Le ombre studio” di Lele Battista e prodotto da Leziero Rescigno (anche alla batteria); esce con una featuring di cui vado molto fiero, quella di Camilla dei ROS, cantautrice e chitarrista di grande talento, recentemente impegnata nel tour di Rosa Chemical, che ha cantato assieme a me ed ha aggiunto delle bellissime parti di chitarra». Gianluca De Rubertis

Edizioni: Cramps Music

Distribuzione: ADA Italy

Radio date: 22 dicembre 2023

