Chiunque con un minimo interesse nell'astronomia abbia osservato il cielo, sa riconoscere a prima vista i pianeti Giove e Saturno.

Qualcuno poco preparato, invece, potrebbe confonderli con due stelle. Giove è il gigante gassoso contraddistinto da una macchia rossa, Saturno è lo splendido gigante circondato dai suoi meravigliosi anelli.

Per il prossimo 21 dicembre ci sarà un evento astronomico interessante. I due pianeti, già adesso visibili perché "vicini" alla Terra, si abbracceranno (apparentemente) e si vedranno come se fossero fusi tra loro mostrandosi uniti in un solo grande bagliore nel cielo prenatalizio. Un evento analogo si ripeterà nel 2080!

Ovviamente, i due pianeti che appariranno uniti per ragioni "prospettiche" saranno in realtà ben distanti l’uno dall’altro di ben 733 milioni di chilometri.

Dove possiamo vedere i due pianeti guardando il cielo dall'Italia?

Basterà guardare a sud ovest, nella direzione dove tramonta il sole: si vedranno già due punti luminosi, uno più grande che è Giove, l’altro più piccolo che è Saturno. Immaginate con un telescopio… Si vedrà Giove con i suoi pianetini e Saturno con i suoi anelli abbracciati insieme.

L’ultima volta che i due giganti furono così vicini fu nel 1226, e la prossima volta, come già detto, sarà nel 2080, il 15 marzo.

Anche Keplero osservò una congiunzione analoga nel 1603 e ipotizzò che fosse quello il fenomeno astronomico della stella cometa che portò i magi a Betlemme.