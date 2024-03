La Notte degli Oscar 2024, prevista per il prossimo 10 marzo 2024, ha tra i suoi protagonisti anche l’attore e doppiatore Roberto Chevalier. E’ lui che ha curato, infatti, i dialoghi italiani e la direzione del doppiaggio di The Society of The Snow, film candidato agli Oscar, diretto da Juan Antonio Bayona e remake spagnolo di Alive – Sopravvissuti in cui 30 anni fa lo stesso Chevalier aveva doppiato il protagonista.

Per settimane, La Società della Neve – il titolo italiano della produzione – è stato al vertice delle visualizzazioni su Netflix ed è stato d’ispirazione per la creazione di un documentario per approfondire meglio la vicenda.

Il documentario andrà in onda su Discovery prima degli Oscar ed eventualmente poi replicato, con le testimonianze di alcuni reali sopravvissuti alla tragedia coi loro drammatici ricordi.

Inoltre, Roberto Chevalier ha prestato la sua voce a David Bowie in Moonage Daydream, film che vede alla regia Brett Morgen e che presto sarà disponibile nelle importanti piattaforme in Italia con il doppiaggio italiano. Attualmente, infatti, è disponibile soltanto una versione sottotitolata del film, con le voci originali dei protagonisti della pellicola.

Un impegno di cui Chevalier è molto orgoglioso, da anni voce di Tom Cruise, il quale è 'ritornato in auge dopo il successo di Top Gun: Maverick e a seguire il capitolo 7 della saga Mission Impossibile, alla cui presentazione italiana, Chevalier ha riabbracciato la star statunitense dopo anni perché già si conoscevano.

>«In Moonage Daydream, ho doppiato David Bowie. Ma non so dirvi su quale piattaforma (tutte a pagamento) potete trovare la versione italiana. Attenzione: molte piattaforme scrivono "versione italiana", ma sono solo i sottotitoli in italiano» ci tiene a precisare Chevalier, che si conferma quindi una certezza di progetti importanti e prestigiosi che, oltre a sbancare il botteghino, concorrono per traguardi importanti, come nel caso del possibile Oscar di The Society of The Snow.

Roberto Chevalier è un artista inconfondibile nel panorama dello spettacolo italiano, di cui si parlerà ancora nei prossimi mesi, dato che sono in arrivo altri progetti importanti e degni di nota che lasceranno sicuramente il segno.