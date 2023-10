L'estate è finita, ma in certi luoghi la magia continua anche in autunno e in inverno… e pure in primavera. Tra questi c'è senz'altro Fam a Desenzano (Brescia), ristorante d'eccellenza (qui sotto trovate appetitosi accenni al menu) che è aperto ogni giorno (tranne il martedì) dalle 12 a mezzanotte, nel weekend fino alle 2. Oltre che ristorante, è meeting point, american bar, beach club, spazio eventi… chi ha voglia di rilassarsi qui trova sempre il luogo giusto e uno staff che pensa a tutto.



Al Fam Desenzano giovedì 12 ottobre '23 L'evento è Mille Lire Back to the Future. La serata è sofisticato e divertente Dinner Show con Luca Pedretti (dj) e Paolo Gustinelli (vocalist). Ai piatti pensa come sempre la brigata di cucina di Fam Desenzano, che propone un menu guidato di carne oppure vegetariano.



Venerdì 13 ottobre e poi pure il 31 ottobre, ovvero per Halloween 2023, al Fam - Desenzano la festa è invece Colazione da Tiffany, dalle 21 a tarda notte, si balla con un sound decisamente particolare ed internazionale. Tra gli altri in console c'è il fondatore del party, O' Neal, un professionista del mixer che sa sempre come coinvolgere il pubblico. Ingresso a pagamento con consumazione.



Il 20 ottobre la festa è Lunatica Dinner Show. E' una cena evento tutta da vivere con gli amici, seguita da uno scatenato dj set. E' il momento perfetto per vivere la magia del Garda in autunno in un contesto che emoziona.



Il 25 ottobre, infine, ecco Maurizio Danesi. Danesi è un vero professionista delle 7 note, capace di spaziare tra pop, musica italiana ed internazionale. Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

E quindi, riassumendo, che succede nell'autunno '23 al FAM Desenzano, hot spot e ristorante d'eccellenza sul Garda? Una cena, un pranzo o un semplice aperitivo qui, di fronte alla magia del blu del Garda non si dimenticano… E questo spazio propone spesso eventi che aumentano la magia. Perderseli sarebbe un errore.



///



Come sa bene chi frequenta il locale, FAM Desenzano è un hot spot da frequentare all'ora dell'aperitivo, che qui emoziona sempre per la vista sul lago... e pure per i cocktail. E poi Fam Desenzan è un ristorante, all'altezza delle aspettative dei più esigenti. Il menu sempre aggiornato è disponibile sul sito https://famlifestyle.it. Ecco qualche accenno tra i piatti: tra gli Antipasti, ecco i Crudi di mare, le tartare e poi il Polpo alla Brace, Crema di Patate, Pomodoro Bruciato, Bietola Cinese. Tra i Primi di FAM Desenzano, Linguina Mastro Sapore ai Gamberi, Polvere di Acciuga & Perseghina, Battuta di Gambero Rosso, Caviale di Storione e Raviolo di Faraona cotta sotto cenere, Salsa Bernese al Jus di Faraona, Consistenze di Stagione. Tra i Secondi, Ombrina Atlantica e la sua Salsa, Piselli, Fiore di Zucchina Croccante oppure Branzino Aquanaria alla Mediterranea o ancora Filetto di Manzo Aubrac alla Griglia, Patata Novella, Jus di Manzo. Finiamo con qualche dolce: Soffice ai Fiori di Sambuco, Crema alla Liquirizia, Macaron con Ganache al Cioccolato Fondente oppure Meringa, Cremoso al Limone, Gel di Lime, Olio al Basilico.



///



Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. La professionalità dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



FAM Desenzano (BS)



https://famlifestyle.it/

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/