L'ultimo aggiornamento, nella sola Germania, indica in 93 il numero delle vittime delle inondazioni che hanno devastato in particolar modo Renania-Palatinato e Nord Reno-Westfalia, mentre in Belgio sono finora 12 i morti causati dalla stessa ondata di maltempo che ha creato numerosi problemi anche in Lussemburgo e Svizzera, oltre che nei Paesi Bassi.

Le forti piogge delle scorse ore sono la causa dell'improvviso ingrossamento di piccoli fiumi che sono esondati con una violenza inaspettata, procurando danni enormi e vittime a causa del fatto che tutto è accaduto in pochissimo tempo, con la popolazione completamente impreparata ad affrontare quanto stava accadendo, definito dai più conseguenza del cambiamento climatico che porta ad eventi estremi che in passato erano rari, se non rarissimi, mentre in futuro, saranno invece sempre più frequenti... a meno che non si arrivi nell'immediato a soluzioni concrete per riportare temperature e clima a livelli normali per l'Europa.

Shocking images of the flooding in parts of Germany



This is #Ahrweiler in Rhineland Palatinate (video via @NicosPanoptikum) pic.twitter.com/hYnK2wAdmf — Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) July 15, 2021

Oltre alle vittime registrate, in Germania è alto anche il numero dei dispersi, oltre mille. È vero che, in casi simili, molte persone sono semplicemente momentaneamente non rintracciabili (sia perché manca l'energia, sia perché le comunicazioni telefoniche sono interrotte o mal funzionanti), ma a preoccupare è il piccolo comune di Schuld, di circa 700 abitanti, attraversato dal fiume Ahr, le cui abitazioni sono state in gran parte distrutte dalla furia delle acque.

A huge cleanup and recovery operation is underway in the town of Schuld in the hilly Eiffel region of Rhineland-Palatinate in western Germany 🇩🇪 after yesterday's flooding. This was the scene of destruction that greeted residents this morning.pic.twitter.com/Ppm993zcdD — James Cosgrove 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021

Sono circa 15.000 i soccorritori che in Germania stanno operando per le prime operazioni di emergenza.

La cancelliera Merkel, che in visita a Washington ha ricevuto le condoglianze da Biden per quanto accaduto, ha dichiarato che la reale portata di questa tragedia potrà essere vista solo nei prossimi giorni, promettendo alle vittime tutto il sostegno possibile da parte del governo, anche per le opere di ricostruzione.

Severe damages in the village of Schuld in the district of Ahrweiler after heavy flooding of the river Ahr, in Schuld, Germany. At least 80 people are dead and 1,300 missing, according to the latest data from officials. 📷 epa / Sascha Steinbach#Schuld #hochwasser #floods pic.twitter.com/PVNqKgrPak — european pressphoto agency (@epaphotos) July 16, 2021

Nuove forti precipitazioni sono previste anche per la giornata di venerdì.





Crediti immagine: twitter.com/tomescritt/status/1415928579318337536