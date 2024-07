Dopo il tentativo di assassinio di Trump, la Convention repubblicana e la rinuncia alla candidatura di Biden, la campagna thriller per le presidenziali USA 2024 continua in relazione alla candidatura di Kamal Harris in sostituzione di quella dell'attuale presidente.

Kamala Harris, 59 anni, nelle prossime ore dovrebbe parlare alla Casa Bianca. I responsabili della campagna hanno già fatto centinaia di telefonate a suo favore, esortando i delegati alla convention del Partito Democratico del mese prossimo a sostenere la sua candidatura alle elezioni del 5 novembre.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.