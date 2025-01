Non è passato molto tempo, tutto è tornato come prima. Ovvero, nessuno sa chi sia Maurizio Cattelan, cosa faccia o cosa rappresenti, qualcuno farà confusione con qualche conduttore tv di seconda serata, altri sono tornati ad ignorarne del tutto il nome.

Dopo frenetici intasamenti sui social, migliaia e migliaia di lapensismi di "critici d'arte" della domenica sparati tra i commenti "di popolo", sguatterate di paragoni con la Gioconda, Bernini o Michelangelo il silenzio più assoluto o il Nulla più totale di chi non ha mai avuto Nulla da dire (anche delirando su Facebook, Instagram o altrove). Certo, vi sono quelli che frequentano il mondo dell'arte, ma è un'altra cosa. Per non parlare dei critici o degli "opinionisti", ma è un'altra cosa ancora, quello è un mondo chiuso, di una ristretta cerchia dove se la suonano e se la cantano fra di loro, tra dispensatori di insipienze a pagamento e una platea di gregariato bavoso. Altri ancora lo ricorderanno per ragioni residenziali o comunque per il Dirompente quanto spettacolare Monumento di Piazza Affari.



A meno che non si parli di "Quello della banana"....

Ecco, se diciamo "Quello della banana"... i più cominciano a ricordare ed a collegare. Quindi forse ricorderanno cosa hanno pensato, oppure scritto o commentato al tempo della notizia.

Certamente non hanno cambiato opinione ed ancor più sicuramente sono rimasti quello che erano.

Quello che resta non è tanto quella "notizia", quel fatto o evento portato alle cronache ma quella reazione, a dir poco massiva, che i social hanno ben documentato.

Siamo nell'Era dell'Analfabetismo Funzionale dove un energumenato sempre più massivo ed invadente si dimena all'interno de "La Société du Spectacle". E questo già basta e avanza per spiegare certi fenomeni, ma chi volesse approfondire o disertare dal recinto della superficialità vi è un ottimo spunto, diciamo una via, per iniziare ad approfondire, per meglio comprendere cosa è realmente successo, perché è importante Maurizio Cattelan, cosa ha fatto anche in passato e, soprattutto, in che tempo viviamo.



