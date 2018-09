Samsara Beach Closing Party: l'8 e il 9 settembre Riccione, 15 e 16 Gallipoli

Samsara Beach - Riccione è arrivato alla fine di un'estate incredibile. I Beach Party di Samsara, simbolo del divertimento più spensierato, eventi in grado di unire e far ballare e saltare persone molto diverse tra loro, a Riccione prendono vita, per l'estate 2018, solo e soltanto l'8 ed il 9 settembre 2018. Dalle 17 alle 21 si balla con tutti gli artisti del Samsara, sia con chi fa scatenare Gallipoli, sia con chi invece di solito è sul palco a Riccione. Spazio quindi alla musica e all'energia al microfono di Danilo Seclì, Matte Botteghi, Marco Giorgino, Eugenio Colombo, Chicco MC, Jody Daniele Cecchetto, Marco FIMP, Andrea Bellemani, Max Baccano... e soprattutto al pubblico del Samsara Beach, che è da sempre il vero protagonista del divertimento (e dei servizi, della ristorazione, della gentilezza dello staff, etc ) degli spazi gestiti da questa realtà in continua crescita. A Riccione quello che inizia venerdì 7 e si conclude domenica 9 settembre è il weekend della Moto GP, per cui le occasioni per divertirsi in Riviera non mancano senz'altro.

E che succede il weekend successivo al Samsara Beach - Gallipoli, il 15 ed il 16 settembre '18? Dalle 16 alle 20 va in scena un altro closing weekend di beach party unici, un fine settimana che anche in questo caso vede sul palco tutti gli artisti Samsara, tutta la crew di un brand che è ormai sinonimo di divertimento, sorrisi, musica che mette allegria (...). Dal Samsara di Riccione arrivano Botteghi, Bellemani, Chicco, Eugenio Colombo, Jody Cecchetto. Gallipoli risponde con Danilo Seclì, Marco Santoro, Marco Giorgino, Cristina Oliveira DJ, Max Baccano, Fabio Marzo, Luigi Abaterusso, Carlo Sazio, Gabriele Blandini, Luca Bovino.

Dopo gli ultimi party in spiaggia, Samsara Beach resta comunque aperto, sia a Riccione sia a Gallipoli, per una fine d'estate 2018 piena di servizi, sole e relax.

Samsara Beach - Gallipoli

Località Baia Verde (zona Lidi) Gallipoli (Le)

Lungomare Galileo Galilei info@samsarabeach.it

infoline Gallipoli: 333 3585137

Beach Party in luglio e agosto: ogni giorno dalle 16 alle 20 circa

in giugno ogni weekend e festivi, spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero, consumazione facoltativa al bar

Samsara Beach - Riccione

Lungomare Viale D'Annunzio (di fronte alla spiaggia libera, spiaggia 134) infoline Riccione: +39 348 6128016

Beach Party 17 alle 20 e 30 circa; spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero, consumazione facoltativa al bar

ristorante panoramico alla carta (con cucina italiana e piatti di sushi) aperto a pranzo e a cena

