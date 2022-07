Un brano pop sull'instabilità dell'amore.

In radio dal 1 luglio.

Il nuovo brano di Rue racconta una storia d'amore vacillante. In una relazione le intenzioni sono sempre le migliori, ma spesso non tutto va come ce lo si era immaginato e per quanto i due amanti lottino per far durare il rapporto, il loro amore è destinato ad esaurirsi.



Radiodate: 1 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

BIO

Giorgia Romano, in arte Rue, è un’artista emergente indie-pop, nata a Roma nel giugno 2003. Inizia a scrivere i suoi primi pezzi in età adolescenziale, accompagnata dal suo pianoforte e da una forte esigenza di svuotarsi dal peso delle emozioni. “Rue” rappresenta tutte le migliori qualità di Giorgia, quelle che lei ha paura di mostrare al mondo, racconta senza filtri e senza paure, rimanendo semplicemente se stessa. Attualmente sta lavorando ai suoi nuovi pezzi e ad un progetto che la rappresenti attraverso tutti i suoi colori.