Sotto l'ala protettrice del regista premio Oscar Florian Zeller e dei fratelli Dardenne (qui in veste di produttori), l’incredibile opera prima di Leonardo Van Dijl Julie Keeps Quiet, presentata con successo alla Semaine de la Critique all’ultimo Festival di Cannes, è ora in corsa per l'Oscar 2025 nella categoria Miglior Film Internazionale in rappresentanza del Belgio.

Julie Keeps Quiet è un ritratto intimo e profondo di una giovane donna alle prese con un dilemma morale. Van Dijl, attraverso la magistrale interpretazione di Tessa Van den Broeck, ci mostra l'evoluzione psicologica di Julie, che si ritrova a dover affrontare le conseguenze delle proprie scelte. Il tennis, sullo sfondo, diventa una metafora della vita, dove ogni partita è una sfida contro se stessi.