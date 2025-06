Sarà Valeria Marini, icona senza tempo e diva assoluta dello spettacolo italiano, la madrina ufficiale del GIAM Pride Party 2025, lo storico evento LGBTQIA+ che da oltre trent’anni anima il sabato notte della Capitale con stile, libertà e inclusione.

L’appuntamento, gratuito e indipendente, si terrà nella suggestiva cornice dell’Eur Social Park in occasione del Roma Pride. Per l’occasione, GIAM — fondato dalla visionaria Annachiara Marignoli — ha preparato una maratona di oltre 7 ore di musica, performance, live show e animazione, sotto la direzione artistica di Ezio Cristo, con la partecipazione di drag queen di fama internazionale e centinaia di ospiti da tutta Italia.

Ma il vero momento clou sarà la straordinaria esibizione live di Valeria Marini, che per la prima volta assoluta presenterà il suo brano inedito “Besos stellari ”, destinato a diventare la hit dell’estate 2025. Un’esplosione di energia, sensualità e glamour che solo Valeria sa incarnare con tanta naturalezza.

Il brano e’ realizzato in collaborazione con il cantante dominicano J.Peralta, artista urban tra i più amati in America Latina.

Un team internazionale e visionario, a servizio di una delle star più iconiche dello spettacolo italiano.

UN’ICONA LGBTQIA+

Valeria Marini non è solo una showgirl: è una leggenda vivente del costume italiano, l’ultima vera diva del nostro tempo, capace di reinventarsi costantemente tra televisione, cinema, musica, teatro e imprenditoria. Il suo carisma magnetico, la sua innata ironia e il suo stile inconfondibile l’hanno resa negli anni una delle personalità più amate dalla comunità LGBTQIA+, con cui ha sempre avuto un legame profondo, sincero e militante.

Ha partecipato e sostenuto innumerevoli cause a favore dei diritti civili, diventando una voce forte e visibile contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio. Oggi, sceglie di rinnovare questo impegno con un gesto artistico dirompente: lanciare “Besos Stellari ” dal palco più rainbow dell’anno, nel cuore della festa, tra la gente che l’ha sempre amata e sostenuta.

UNA PERFORMANCE SPETTACOLARE TRA MUSICA E COREOGRAFIE

L’esibizione sarà accompagnata da una coreografia esclusiva, studiata per valorizzare lo spirito travolgente del brano e la presenza scenica della Star. Luci, suoni, danza e sorprese si uniranno in un momento unico pensato per emozionare, far ballare e celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Con “Besos stellari”, Valeria Marini segna il suo grande ritorno alla musica, riportando sotto i riflettori quel mix irresistibile di glamour, passione e spettacolo che l’ha sempre distinta. Una canzone da ballare, condividere, vivere — perfetta per l’estate, perfetta per il Pride.

VALERY C’È. SEMPRE.

Per Valeria Marini, essere presente al Pride di Roma, non è un semplice impegno artistico, ma una dichiarazione d’amore e appartenenza. Con il suo stile inconfondibile, la sua voce da soubrette del nuovo millennio e il suo cuore aperto a tutti, si conferma ancora una volta la star tra le star, l’icona tra le icone, la diva tra le dive.

Oltre 6000 persone attese Valeria Marini e’ la madrina Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme da sabato sera .Un appuntamento imperdibile, Un progetto davvero stellare.