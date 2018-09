Mr.Charlie di Lignano: l'11 settembre l'ultimo Marteditaliano

Dopo martedì 4, l'11 settembre 2018 al Mr.Charlie di Lignano (UD) va in scena l'ultimo degli esplosivi e scatenati appuntamenti con Marteditaliano.

Per questo party e per tutti gli altri di Mr.Charlie, locale che ha ormai dietro di sé una lunghissima storia di divertimento al servizio dei suoi ospiti, è stata una stagione di ottimi risultati. Mai come nell'estate 2018, Marteditaliano, la serata dedicata alle canzoni da cantare di Mr.Charlie ha visto un tale successo. Ogni settimana, in primavera e in estate, da tutto il Nord Est sono arrivate migliaia di persone giunte per ballare e cantare all'insegna del Tricolore. Marteditaliano ha una sua clientela affezionata, che ama l'eleganza. Le sue atmosfere suggestive sono state in grado di dare vita ad un vero e proprio record. Immancabile in console Tommy de Sica, re della musica italiana, che non solo da giugno, ma da quasi vent'anni fa divertire instancabilmente fino all'alba il pubblico di Mr.Charlie.

Da oltre vent'anni MartedItaliano fa cantare e scatenare chi in discoteca eleganza, stile e divertimento, non solo ritmo folli. MartedItaliano non è certo la solita serata in discoteca. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca...

Tra i partner di Mr.Charlie da qualche settimana spicca Udinese Calcio, simbolo dello sport in Friuli e non solo.

