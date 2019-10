Monika Kiss pubblica "Follow Me" su Revealed, la label di Hardwell!

Monika Kiss è da sempre al centro della scena della musica dance. Ungherese d'origine (è nata a Budapest) e italiana d'adozione, Monika è sempre più spesso in giro per il mondo con la sua musica. Cantante, vocalist, organizzatrice, da circa sei anni scrive e poi canta le sue produzioni e le presenta alla Miami Music Week e pure all'Amsterdam Dance Event.

"Ho già pubblicato la mia musica su label importanti come Tiger, Jango, Street Royale tante altre", racconta. La bella notizia è che qualche ora fa, negli ultimi giorni di settembre 2019, la sua "Follow Me", scritta con Gianni Giudici, è uscita su Revealed, la label di Hardwell, uno dei dj producer più importanti al mondo. Il testo della canzone invita a cambiare il mondo in meglio e soprattutto in un periodo come questo è un messaggio davvero importante.

"La canzone è piaciuta moltissimo ai Vessbroz, dj duo olandese d'adozione già molto conosciuto in giro per il mondo, soprattutto in Asia e negli Usa. Mark Voss, dj producer slovacco, ha arrangiato il brano dando il suo tocco inconfondibile", spiega Monika.

Hardwell l'ha presentato nel suo RadioShow n. 436 ed il brano è stato subito più votato dal pubblico diventando il brano della settimana (favorite community track of the week). In poche ore "Follow Me" ha totalizzato decine e decine di migliaia di ascolti sulle diverse piattaforme.





Vessbroz & Mark Voss feat. Monika Kiss – Follow Me

www.instagram.com/p/B3CSTfxn9xj/

www.youtube.com/watch?v=o6yjEN68QHM

www.youtube.com/watch?v=AdSSaR0Pi5k

soundcloud.com/revealed-recordings/vessbroz-mark-voss-feat-monika-kiss-follow-me-free-download



Monika Kiss

www.instagram.com/monikakissmc/

www.facebook.com/monika.kiss.singer.official/

Monika Kiss è vera una professionista della voce e spazia tra musica, club, radio e televisione. Italiana d'adozione, è d'origine ungherese ed è songwriter, cantante, producer e dj. Si esibisce nei club di tutto il mondo: ad esempio, a Miami, Ibiza, Norvegia, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Grecia, Olanda, Londra, Albania, Sharm El Sheik, Paesi Bassi, Albania, Sharm El Sheik. E' la voce ufficiale di alcuni famosi club italiani ed è stata testimonial di vari brand internazionali, tra cui il Win Win tour. Collabora con moltissimi dj e producer. Ogni sabato e domenica presenta il radio show "Kiss From Miami" sull'italiana Orange FM e ha partecipato a diversi show tv come "Freedom" (Rai 2) o "Festivalbar" (Canale 5).

Dal 1996 al 1998 è stata la cantante dei Datura. Nel 2013 ha pubblicato il singolo "What a Life". Nel 2014 ha pubblicato "Pretty Face" con De Todo Bros, "For You" con Silvano Del Gado e Marco Meloni and "Love Paradise" con Luca@f. "Damned Paradise", il primo disco solista di Monika Kiss è uscito nello stesso anno, su LOUDDJ's records, un'etichetta di Miami.

Nell'estate del 2015 Monika ha lanciato "Bora Bora Bora Bora", brano realizzato con Victor Perez Rubio, Vicente Ferrer e Phil Daras, i produttori spagnoli di Baccanali. La canzone è stata presentata anche a Ibiza e all'Amsterdam Dance Event. Nell'ottobre 2015 Monika ha invece presentato a Londra la sua release "L'ectric LAV", poi scelta come colonna sonora degli eventi Wedoyouenjoy.

Alla Winter Music Conference / Miami Music Week 2016, Monika ha presentato "Just Dance", pubblicato dalla label francese Jango Music. Il brano, prodotto con il francese Damon Grey e l'italiano Benny Camaro, è stato presentato nei club più hot della città come House Nightclub, Intercontinental o Buskers E11Even.

Per la WMC 2017 ha organizzato un party house decisamente cool con alcuni dei migliori produttori mondiali al The Deck, in Island Gardens. Durante la festa, House Stars, Monika Kiss ha cantato con Todd Terry, The Cube Guys, Victor Simonelli, Plastik Funk e molti altri. Nel 2017 Monika ha poi lavorato con Hopeton Brown alias The Scientist, leggendario produttore di dub, realizzando "Treasure Island", in collaborazione con il management di Solgie Rokcstone.

La sua ultima produzione house, "Welcome to Hollywood", pubblicata nel 2018 sull'etichetta ungherese HouseU records, l'ha prodotta con Paul Jockey. La terza edizione (2018) della sua festa a Miami, "House Stars", Monika l'ha organizzata con Backstage Miami all'Highbar Dream Hotel. Si sono esibiti molti artisti famosi (Joe Smooth, Plastik Funk, Victor Simonelli, The Cube Guys) e si è pure tenuta una sfilata di moda Elya Cioccolato.

Nel 2019, per "Follow me" Monika Kiss ha collaborato con i Vessbroz, olandesi d'adozione e con lo slovacco Mark Voss. Questa fresca ed energica canzone progressive house è stata pubblicata su Revealed Records. Il brano è stato lanciato da Hardwell nel suo 436 radio show, diventando la n.1 community pick della settimana.

Monika Kiss è poi testimonial di "100 percento anni 90" del Miami di Monsano (AN), di Tavullia in Moto e presenta i più importanti eventi di Gatteo Mare e Cattolica. Inoltre, è ospite di tanti festival in giro per l'Europa (Ginevra, Brugg, Amsterdam Dance Event, IMS, etc).