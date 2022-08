E’ un periodo d’oro per l’attore campano Vincenzo Della Corte. Oltre ad essere uno dei protagonisti di Italian Horror Stories, film ad episodi, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati di Amazon Prime Video, dove ha diretto uno degli stessi, l’uomo – che continua anche a svolgere l’attività di vigilante – ha reso disponibile su YouTube il cortometraggio Non Rispondere, che lui stesso ha ideato e dove sensibilizza gli spettatori a non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.

Come se non bastasse, insieme a Salvatore Mazza e Federico Baldini, ha scritto la sceneggiatura di Pappon’s Agency, che è attualmente al vaglio di diverse produzioni indipendenti.

Volto di fiction celebri come Un Posto al Sole, I Cesaroni, Un Medico In Famiglia e tante altre, Vincenzo Della Corte ha girato di recente una nuova serie tv, di cui non ha ancora fornito il titolo.

Intanto, continuano anche i suoi impegni in favore degli altri. Non a caso, è testimonial dell’Avis di Sezze. Un concreto in nome della solidarietà.