23 milioni di euro più 4 di bonus. Questo è quanto la Fiorentina dovrebbe aver speso per acquisire le prestazioni sportive dell'esterno argentino, ormai ex Stoccarda, Nicolas Gonzalez. Il comunicato ufficiale della Fiorentina è arrivato in giornata, anche se la notizia dell'acquisto era già nota da tempo.

Nicolas Gonzalez è nato a Belen De Escobar (Argentina) il 6 Aprile del 1998. In carriera ha indossato le maglie di Argentinos Juniors e Stoccarda, Club con il quale ha giocato 79 partite, realizzando 23 reti. Gonzalez ha inoltre vestito la casacca dell’Argentina in 8 occasioni, realizzando 2 reti.

Il calciatore, che attualmente è impegnato con la sua Nazionale in Copa America, ha firmato un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 5 stagioni.

Con Vlahovic, potenzialmente, la Fiorentina si è assicurata una delle coppie di attaccanti più importanti della Serie A.

Difficile credere che dopo aver speso 23 milioni di euro, la Fiorentina potesse aver negato a Gattuso la disponibilità di rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Per questo, l'arrivo di Italiano come nuovo tecnico non farà certo rimpiangere il divorzio dall'allenatore ex Napoli, sedotto e abbandonato dalle sirene della Premier, ancor prima di approdarvi.

Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1407697334125961223