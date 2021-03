Il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati intervistati da Oprah Winfrey per la tv americana CBS in uno speciale di due ore che è andato in onda in prima serata.

Nel Regno Unito l'intervista, rilasciata gratuitamente senza alcun compenso, sarà trasmessa lunedì sera su ITV, ma già adesso ha fatto... rumore, a seguito di alcune rivelazioni della coppia.

Meghan ha dichiarato di aver vissuto momenti in cui non desiderava più essere viva, di essere stata ingenua quando si è unita alla famiglia e di essere rimasta sorpresa quando le è stato chiesto di fare un inchino quando ha incontrato la regina. Poi ha anche detto che un membro della famiglia reale le aveva chiesto quanto sarebbe stato "scuro" il colore della pelle di suo figlio Archie.

Harry, da parte sua, ha detto di non avere alcun supporto finanziario dalla casa reale, motivo per cui la coppia ha fatto accordi con Netflix e Spotify e che suo padre, il principe Carlo, non ha risposto alle sue chiamate telefoniche. Inoltre, Il principe Harry ha svelato che il loro nuovo bambino - che nascerà in estate - è una bambina e che lui e Meghan si sono sposati con una semplice cerimonia tre giorni prima del loro matrimonio pubblico.

Comunque, non tutto quanto è stato detto è risultato negativo nei confronti della casa reale. Infatti, nell'intervista, Meghan ha distinto il ruolo della famiglia da quella che lei chiama "The Firm"...

"C'è la famiglia e poi ci sono le persone che gestiscono l'istituzione. Queste sono due cose separate, perché la Regina, ad esempio, è sempre stata meravigliosa".

Ma non tutto è stato rivelato, secondo quanto ha dichiarato Caroline Feraday, giornalista ex BBC, che da Los Angeles ha fatto sapere che l'intervista andata in onda è stata tagliata e montata e, pertanto, ci sono parti che non sono state mostrate e che, quasi sicuramente, potranno essere spunto per ulteriori novità.

E adesso non resta che attendere le reazioni ufficiali di Casa reale.