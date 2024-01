Il KODLIX GD50 Mini PC ridefinisce l'esperienza informatica con prestazioni di élite. Alimentato dal processore Intel Core i5-12450H (8 core/12 thread, cache da 12 MB, max. 4,4 GHz) e la potente scheda grafica Intel UHD, questo mini PC offre prestazioni eccezionali per affrontare carichi di lavoro impegnativi e garantire un'esperienza fluida durante il multitasking.

La funzione di decodifica AV1 del GD50 migliora notevolmente l'esperienza visiva, ottimizzando i flussi video per una grafica straordinaria e dettagli realistici. Con il supporto per l'uscita simultanea su tre display 4K tramite HDMI, DisplayPort e USB, il GD50 offre una piattaforma visiva avanzata, migliorando le prestazioni lavorative e l'intrattenimento multimediale.

La configurazione flessibile include 16GB di RAM DDR4 a doppio canale (espandibile fino a 32GB) e uno spazio di archiviazione SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 512GB (con possibilità di espansione fino a 2TB). Questa combinazione offre un rapido accesso ai dati e assicura un multitasking fluido.

Il sistema di raffreddamento avanzato con tubi di calore WAVE 1.5 assicura che il GD50 mantenga temperature ottimali anche sotto carico intenso. La ventola silenziosa contribuisce a garantire un utilizzo silenzioso, senza compromettere le prestazioni.

In sintesi, il KODLIX GD50 Mini PC offre potenza, versatilità e raffreddamento avanzato, rendendolo la scelta ideale per coloro che cercano un sistema affidabile per lavoro e intrattenimento.