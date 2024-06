Viterbo e provincia sono pronti ad accogliere il primo weekend dell’Artigianato dell’associazione Lazio Artigiana, la rete di filiera facente parte della CNA che unisce e celebra le eccellenze artistiche di 47 artigiani locali in 5 weekend dell’artigianato, 9 appuntamenti con visite guidate e 4 salti in bottega da marzo a novembre, agosto escluso.

Dal 21 al 23 giugno via al primo dei cinque weekend dell’artigianato con eventi speciali, iniziative gastronomiche, visite guidate nei centri storici, laboratori e workshop nelle botteghe degli artisti e dei maestri del territorio, volti a valorizzare il patrimonio culturale dei mestieri di una volta, mettendo in mostra il talento, la creatività e la fantasia nel proprio ambiente naturale, ed esaltando le risorse identitarie del territorio.

Contestualmente, verrà inaugurato il primo hub dell’artigianato artistico a Viterbo: l’iniziativa, una novità assoluta nel Lazio, coniuga turismo e arte, e mira a mettere perennemente in luce i pregiati tesori manuali del territorio.

Grazie al finanziamento della Regione Lazio per le Reti di Imprese tra Attività Economiche DGR n.68/2022, Lazio Artigiana - con l’apertura del primo hub dell’artigiano artistico della regione - ha l’obiettivo di estendere la visibilità delle botteghe a tutto il territorio regionale, affiancando all’esposizione permanente anche la vendita dei prodotti fatti a mano: dai libri finemente rilegati, alle eleganti ceramiche, da originali oggetti di falegnameria, restaurati con sapienza, a prodotti in cuoio, gioielli vegetali e lavorazioni in vetro.

All’interno degli spazi acquisiti dalla CNA a Piazza delle Erbe, gli artigiani aderenti mostreranno i propri prodotti, ospiteranno delle dimostrazioni, laboratori e terranno corsi di formazione e seminari per far immergere tutti i partecipanti nella storia e nella cultura del territorio in un innovativo dialogo tra turismo esperienziale e valorizzazione delle maestrie della Tuscia e del litorale laziale con Civitavecchia e Ladispoli.

L’iniziativa vuole intrecciare il ricchissimo patrimonio artigianale con il dinamico settore turistico per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, sia nazionale che internazionale.

“Un' offerta di turismo innovativo realizzata attraverso l' alleanza tra una DMC di esperienza come PromoTuscia e una compagine di artigiani locali, veri interpreti del Genius Loci del Lazio, può fare la differenza in termini di sviluppo - commenta Ivana Pagliara, founder di PromoTuscia -. Aspetto essenziale è che si tratti di un vero e proprio sistema, non di azioni sporadiche: l' Hub nel centro storico di Viterbo è un vero e proprio presidio di Lazio Artigiana a testimonianza di una presenza viva e costante”

Sin dall’inizio, Lazio Artigiana, prima e unica rete di imprese di artigianato artistico in Italia ideata da PromoTuscia e promossa dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, ha raccolto numerosi consensi registrando un boom di prenotazioni ai tour, tutti completamente gratuiti, a Viterbo, Tuscania e Caprarola tra marzo e maggio. Da giugno ad ottobre le visite guidate abbinate alle botteghe si terranno a Tuscania, Tarquinia, Acquapendente, Montefiascone e Bolsena oltre ad eventi in città del territorio come Civitavecchia in un ricco percorso che nasce per celebrare e riscoprire l'emozione di stringere fra le mani un oggetto unico nella sua eccezionalità, e insieme conoscere i borghi storici della Tuscia.

Lazio Artigiana è promosso da Regione Lazio, grazie al finanziamento per le Reti di Imprese tra Attività Economiche.

Inaugurazione HUB: 21 giugno dalle 17.30 - Piazza delle Erbe

Apertura botteghe: 22 e 23 giugno dalle 10.00 alle 20.00

Gli eventi sono gratuiti; per info e prenotazioni: [email protected] cell 348/5203954

Per restare aggiornati sulle iniziative di Lazio artigiana: https://www.instagram.com/lazioartigiana/ - https://www.facebook.com/lazioartigiana