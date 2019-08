La Crisi di Governo e i primi timidi Sì a un Governo sostenuto da i Dem e dai 5Stelle. Le prime consultazioni al Quirinale hanno dato i primi Sì a un eventuale Governo a guida Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.

Dopo gli incontri con le due maggiori cariche dello Stato, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della camera Roberto Fico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la delegazione politica del Gruppo Misto al Senato.

Il Gruppo Misto è composto di diverse anime come il Gruppo per le Autonomie (SVP-PATT-UV); Liberi e Uguali; +Europa con Emma Bonino e PSI-MAIE-USEI. La delegazione del Gruppo Misto era composta da Julia Unterberger e Albert Laniece (Gruppo per le Autonomie); Pietro Grasso e Loredana De Petris (Liberi e Uguali); Emma Bonino (+Europa con Emma Bonino) e Riccardo Nencini (PSI).

Crisi di Governo Primi Sì a un Governo PD-5Stelle

Tutti concordi nella decisione di evitare le elezioni anticipate e appoggiare un Governo di Legislatura (Quindi non a scadenza) a maggioranza Dem e 5Stelle ma con qualche precisazione. Secondo il Gruppo per le Autonomia il nuovo esecutivo dovrà avere “una forte impronta europeista” mentre la Senatrice Emma Bonino dovrà essere del “Fare e del Disfare”.

“Serve un governo di totale alternativa politica e programmatica rispetto a quello finora visto. Il governo avrà il compito di fare ma anche di disfare e mi riferisco al decreto sicurezza bis, alla questione migranti, allo sperpero di fondi pubblici: un autorevole governo del fare e del disfare”. (Senatrice Emma Bonino).



Oggi le consultazioni con i 5 maggiori Partiti italiani (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle).