Nel cuore dell’Europa, durante la seconda edizione del Forum della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a Lussemburgo, la BEI e Terna, operatore di rete elettrica nazionale, hanno ufficializzato la firma dell’ultima tranche di un finanziamento complessivo di 1,9 miliardi di euro per il Tyrrhenian Link, un ambizioso progetto di collegamento elettrico sottomarino che promette di rivoluzionare il panorama energetico del Paese.



Terna: il Tyrrhenian Link per un’Italia più verde e sicura

Questo finanziamento da 500 milioni di euro completa una serie di accordi che testimoniano l’impegno congiunto nella realizzazione del Tyrrhenian Link, un doppio cavo sottomarino lungo 970 chilometri e dotato di una capacità di 1.000 MW. Con l’obiettivo di connettere la Sicilia alla Sardegna e alla penisola italiana, il progetto di Terna mira a incrementare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, garantire maggiore affidabilità della rete elettrica e promuovere la sicurezza energetica nel territorio nazionale. Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, hanno sottolineato nel loro intervento al Forum la volontà di proseguire nella collaborazione strategica per sostenere la transizione energetica e gli obiettivi di REPowerEU, delineando un futuro sostenibile e resiliente per l’Italia e per l’Europa.



Tyrrhenian Link, Terna: un pilastro per la sicurezza energetica italiana con finanziamenti BEI

Con un investimento totale stimato di circa 3,7 miliardi di euro da parte di Terna, di cui quasi la metà finanziata dalla BEI, il Tyrrhenian Link si posiziona come un progetto chiave per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Previsto per entrare a regime nel 2028, vedrà l’impiego di 250 imprese nella sua realizzazione, generando un impatto positivo significativo sui territori coinvolti. Il finanziamento BEI si distingue per la sua durata ventennale dalla prima erogazione e per condizioni economiche particolarmente vantaggiose, rispecchiando la politica di ottimizzazione finanziaria di Terna. Con questa operazione, il volume complessivo dei finanziamenti BEI a favore dell’operatore italiano raggiunge circa 3,8 miliardi di euro, sottolineando l’importanza strategica del Tyrrhenian Link nel panorama delle infrastrutture energetiche europee.