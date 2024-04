Il giorno dopo che l'Iran ha lanciato centinaia di droni e missili dal suo territorio verso Israele - la maggior parte intercettati - i popoli del Medio Oriente si trovano ad affrontare il pericolo reale di un devastante conflitto su vasta scala, ha dichiarato domenica il capo delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza durante una riunione di emergenza, poiché i delegati hanno esortato tutte le parti a dar prova della massima moderazione.

"La pace e la sicurezza a livello regionale – e in effetti globale – vengono minate di ora in ora. Né la regione né il mondo possono permettersi più guerre", ha affermato António Guterres, sottolineando: "Ora è il momento di disinnescare e allentare l'escalation".

Il segretario generale ha detto che la sessione di emergenza si è tenuta su richiesta urgente di Israele a seguito di quello che ha descritto in una lettera come un attacco diretto lanciato dall'Iran con oltre 200 veicoli aerei senza pilota, missili da crociera e missili balistici contro Israele in chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

In una lettera separata, l'Iran ha dichiarato di aver effettuato una serie di attacchi militari contro obiettivi militari israeliani nell'esercizio del diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa, come delineato nell'articolo 51 della Carta, e in risposta alle ricorrenti aggressioni militari israeliane, in particolare l'attacco armato del 1 aprile 2024 contro le sedi diplomatiche iraniane a Damasco.

Il Segretario generale ha affermato che, secondo gli ultimi rapporti, diversi missili avrebbero colpito all'interno del territorio israeliano. Uno ha danneggiato una struttura militare israeliana nel sud del Paese. Nel complesso, alcuni civili sono rimasti feriti.

Ha condannato fermamente la grave escalation rappresentata dall'attacco su larga scala lanciato contro Israele dall'Iran, rilevando che la Carta delle Nazioni Unite proibisce l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. Inoltre, in relazione all'attentato del 1 aprile al consolato iraniano a Damasco, ha sottolineato che il principio dell'inviolabilità delle sedi e del personale diplomatico e consolare deve essere rispettato in ogni caso, in conformità con il diritto internazionale.

"È ora di uscire dal baratro", ha affermato, sottolineando la necessità vitale di evitare qualsiasi azione che possa portare a grandi scontri militari su più fronti in Medio Oriente.

Ha sottolineato la responsabilità condivisa di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate per prevenire un'ulteriore escalation, garantire un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, la consegna senza ostacoli degli aiuti umanitari, la cessazione delle ostilità nella Cisgiordania occupata, la liberazione l'escalation della situazione lungo la Linea Blu e il ripristino della navigazione sicura nel Mar Rosso. "Abbiamo la responsabilità condivisa di lavorare per la pace", ha affermato.





All'apertura della discussione, numerosi delegati – tra cui i rappresentanti di Repubblica di Corea, Mozambico, Sierra Leone, Algeria, Ecuador, Giappone, Svizzera e Malta – hanno messo in guardia dall'accelerare la spirale di violenza nella regione, invitando tutti le parti devono esercitare la massima moderazione.

Condannando sia l'attacco israeliano contro il consolato iraniano sia gli attacchi di ritorsione di Teheran contro Israele, il delegato sloveno ha sottolineato che la sequenza di questi eventi minaccia di degenerare in un conflitto più ampio di "portata imprevedibile". Facendo eco a questo sentimento, il delegato della Guyana ha affermato che "la violenza genera violenza" e ha esortato le parti a scegliere la via della pace e del dialogo.

Il rappresentante degli Stati Uniti ha condannato con la massima fermezza l'attacco "senza precedenti" contro Israele da parte dell'Iran e dei suoi militanti per procura, il cui intento era "causare danni significativi e morte". Le azioni sconsiderate dell'Iran rappresentano una minaccia per le popolazioni di Israele e di altri Stati membri delle Nazioni Unite nella regione, tra cui Giordania e Iraq. Il Consiglio non deve lasciare senza risposta le azioni dell'Iran, ha affermato, aggiungendo che per troppo tempo l'Iran ha palesemente violato i suoi obblighi legali internazionali armando Hezbollah; armare, facilitare e consentire gli attacchi Houthi; e il trasferimento di droni nella Federazione Russa. Inoltre, l'Iran è stato complice dell'attacco del 7 ottobre contro Israele poiché ha fornito finanziamenti e formazione significativi all'ala militare di Hamas e, quindi, ha contribuito all'attuale crisi a Gaza.

Ha sottolineato la responsabilità collettiva di garantire il rispetto da parte dell'Iran delle risoluzioni del Consiglio. "Nei prossimi giorni, e in consultazione con gli altri Stati membri, gli Stati Uniti esploreranno ulteriori misure per ritenere l'Iran responsabile qui alle Nazioni Unite", ha promesso, esprimendo sostegno al diritto di autodifesa di Israele. "Se l'Iran o i suoi delegati intraprendono azioni contro gli Stati Uniti o ulteriori azioni contro Israele, l'Iran sarà ritenuto responsabile", ha affermato, sottolineando che Washington, DC, non sta cercando un'escalation e le sue azioni sono state "di natura puramente difensiva".

Condannando anche l'attacco senza precedenti lanciato dall'Iran contro Israele, il portavoce della Francia ha affermato che Teheran "ha varcato una nuova soglia nella sua azione destabilizzante, rischiando un'escalation militare". Ha accolto con favore il fatto che Israele sia riuscito a respingere con successo l'attacco, "evitando il peggio e risparmiando molti civili". La Francia è pienamente mobilitata per trovare una soluzione alla crisi, ha affermato, aggiungendo: "Non dobbiamo lasciare nulla di intentato per evitare una nuova guerra in Medio Oriente".

Il suo omologo del Regno Unito ha condannato inequivocabilmente l'attacco dell'Iran contro Israele, che "ha rischiato migliaia di vittime civili". La portata e la natura del suo "odioso assalto" – il primo attacco diretto da Teheran sul suolo israeliano – pone gravi rischi alla sicurezza e alla stabilità dei cittadini in tutto il Medio Oriente. Sottolineando il ruolo dell'Iran nella destabilizzazione della regione, ha affermato che l'Iran è anche responsabile delle azioni dei gruppi che sostiene da tempo militarmente, finanziariamente e politicamente. "Attraverso questo attacco, l'Iran ha dimostrato ancora una volta che è intenzionato a seminare il caos nella regione", ha affermato, sottolineando che il suo Paese continuerà a difendere la sicurezza di Israele e di tutti i suoi partner regionali, tra cui Giordania e Iraq. . Elogiando gli alleati di Londra per aver scoraggiato la minaccia iraniana, ha esortato tutte le parti a esercitare la massima moderazione.

Nel frattempo, il rappresentante della Federazione Russa ha osservato che, pur avendo reagito immediatamente e pubblicamente condannando le azioni dell'Iran, il Segretario generale non ha proposto di informare il Consiglio il 2 aprile, quando è stata convocata una riunione d'emergenza sugli attacchi israeliani contro le sedi consolari di Damasco. Ha invitato il capo dell'ONU ad essere più attivo nei confronti di "temi non meno turbolenti" in Medio Oriente, compresi gli attacchi regolari di Israele contro la Siria e il Libano. Mosca ha proposto un progetto di comunicato stampa per denunciare questo atto atroce; tuttavia, i paesi occidentali – Washington DC, Londra e Parigi – hanno rifiutato di confermare che i principi fondamentali del diritto internazionale sull'inviolabilità delle strutture diplomatiche e consolari si applicano allo stesso modo a tutti gli Stati.

Rifiutando tale ipocrisia e doppi standard, ha sottolineato che la notte del 14 aprile "non è avvenuta nel vuoto" ma che i passi intrapresi dall'Iran sono diventati una reazione alla "vergognosa inerzia" del Consiglio riguardo al vergognoso attacco di Israele contro Damasco. . Ora bisogna fermare la spirale di spargimenti di sangue e di scontri; in caso contrario, la regione potrebbe essere trascinata in un circolo vizioso di attacchi reciproci e violenza. A questo proposito, ha preso atto del segnale inviato da Teheran secondo cui "non cercano un'ulteriore escalation militare contro Israele" e ha invitato quest'ultimo a fare altrettanto e a respingere la pratica delle provocazioni e dell'uso della forza in Medio Oriente.

Il delegato cinese ha descritto l'attacco del 1 aprile alle sedi diplomatiche dell'Iran in Siria come una grave violazione del diritto internazionale e della sovranità di entrambi i paesi. Egli ha preso atto della dichiarazione dell'Iran secondo cui la sua azione militare è stata una risposta all'aggressione di Israele contro le sue sedi diplomatiche e che "la questione può considerarsi conclusa". La situazione attuale – l'ultima conseguenza del conflitto di Gaza – serve a ricordare ancora una volta che la questione palestinese rimane centrale nella questione del Medio Oriente. "Se si permette alle fiamme del conflitto di Gaza di continuare a infuriare, le conseguenze negative sono destinate a diffondersi ulteriormente, rendendo la regione ancora più instabile", ha avvertito, sottolineando che i paesi del Medio Oriente non possono permettersi un conflitto o una guerra più ampia.

Il rappresentante di Israele ha affermato che l'attacco dell'Iran è stato lanciato dal suo territorio, ma anche dal Libano, dallo Yemen, dalla Siria e dall'Iraq. Ha detto che il suo Paese ha ripetutamente invitato il Consiglio ad intraprendere azioni concrete contro Teheran, avvertendo che "le sue ambizioni egemoniche di dominio globale devono essere fermate prima che spingano il mondo al punto di non ritorno – […] una guerra mondiale". La scorsa notte, il mondo è stato testimone di un'escalation senza precedenti, che costituisce la prova più evidente di ciò che accade quando gli avvertimenti non vengono ascoltati. L'attacco diretto iraniano contro Israele – il primo di questo genere – è solo "il capitolo più recente di una saga intrisa di sangue". In questo senso, il regime iraniano – "che cerca morte e distruzione" – non è diverso dal Terzo Reich. La strategia di Teheran è stata chiarissima: armare, finanziare e addestrare i rappresentanti del terrorismo straniero in tutto il mondo per portare avanti il ​​suo omicida piano di dominio. Tuttavia, ha sottolineato che il mondo è rimasto "assordantemente silenzioso" per anni.

Ma oggi, attaccando pubblicamente Israele dal suo territorio sovrano, la maschera della sua negabilità è stata rimossa, ha continuato. "Mentre la maschera dell'Iran è caduta, anche l'autocompiacimento del mondo deve cadere", ha detto, aggiungendo che è necessario dimostrare a Teheran e ai suoi delegati che il mondo non resterà più con le mani in mano. "Riuscite ad immaginare se l'attacco fosse avvenuto sotto l'ombrello nucleare iraniano?" ha chiesto, avvertendo che Teheran è sul punto di diventare una potenza nucleare. In questo contesto, ha esortato i firmatari del Piano d'azione globale congiunto ad avviare oggi stesso il meccanismo di ripristino e ad imporre tutte le possibili sanzioni all'Iran "prima che sia troppo tardi". Hamas – con finanziamenti, armi e addestramento iraniani – ha compiuto il più brutale massacro di ebrei dai tempi dell'Olocausto. Notando che il 99% degli UAV e dei missili iraniani sono stati intercettati da Israele e dai suoi alleati, ha dichiarato: "Difenderemo il nostro futuro".

Il delegato dell'Iran ha ribattuto che l'operazione del suo Paese rientrava interamente nell'esercizio del suo diritto intrinseco all'autodifesa. "Questa azione conclusa è stata necessaria e proporzionata", ha affermato, aggiungendo che è stata portata avanti con attenzione solo per colpire obiettivi militari, ridurre al minimo il potenziale di escalation e prevenire danni ai civili. Ha espresso rammarico per il fatto che Stati Uniti, Regno Unito e Francia abbiano scelto di chiudere un occhio sugli attacchi armati israeliani contro le sue sedi diplomatiche in Siria. Inoltre, ormai da più di sei mesi, questi paesi proteggono Israele da ogni responsabilità per il massacro di Gaza. "Mentre hanno negato il diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa contro gli attacchi armati israeliani alle nostre sedi diplomatiche, allo stesso tempo hanno vergognosamente giustificato il massacro israeliano e il genocidio contro l'indifeso popolo palestinese con il pretesto dell'autodifesa", ha affermato. osservato.

Dopo l'attacco terroristico israeliano contro la sede diplomatica di Teheran a Damasco, il Consiglio ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ha affermato. Pur essendo determinato a difendere la propria sovranità e integrità territoriale contro qualsiasi minaccia o atto di aggressione, ha sottolineato che Teheran "non cerca un'escalation o una guerra nella regione". Inoltre, non ha intenzione di entrare in conflitto con gli Stati Uniti nella regione. Tuttavia, ha sottolineato che se Washington, DC, avviasse operazioni militari contro l'Iran, il suo Paese utilizzerebbe il suo diritto intrinseco a rispondere in modo proporzionato.

Il delegato siriano ha affermato che ieri la regione è stata testimone di "un risultato inevitabile della ripetuta aggressione e di gravi violazioni del diritto internazionale" da parte di Israele sul territorio del suo paese. Il sostegno cieco e illimitato di Washington DC ha portato Israele a credere di essere al di sopra del diritto internazionale. La Siria ha ripetutamente messo in guardia sui pericoli "dell'esplosione che le autorità di occupazione israeliane stanno cercando di innescare per coprire il loro fallimento militare a Gaza e per trovare giustificazioni al loro genocidio contro il popolo palestinese". In questo contesto, ha sottolineato la necessità di imporre una sospensione immediata dell'aggressione israeliana a Gaza e ai paesi della regione.

Ha chiesto la fine dell'illegittima presenza militare di Washington DC sul territorio siriano, del saccheggio sistematico della ricchezza nazionale e della sponsorizzazione di organizzazioni terroristiche e milizie separatiste. Ha inoltre chiesto la revoca totale e incondizionata delle misure coercitive unilaterali, una forma di "terrorismo economico". Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria collettivamente e individualmente, sulla base di un'interpretazione distorta dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Nel frattempo, la risposta dell'Iran – una necessità urgente imposta dai persistenti crimini di Israele – equivale a "un esercizio sano e pratico del legittimo diritto di autodifesa", ha affermato.



Fonte: Comunicato stampa Consiglio di Sicurezza U.N.