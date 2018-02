Rimac Concept Two sta arrivando! La supercar elettrica sarà al Salone di Ginevra!

Rimac è un'azienda croata famosa per aver creato la Concept One, una supercar elettrica in grado di far impallidire le concorrenti a benzina!

Lo sviluppo del progetto è proseguito e presto vedremo la Concept Two sul mercato.

Ufficialmente, la nuova evoluzione sarà rivelata al Salone di Ginevra, ma per ora l'azienda ha già rilasciato un video teaser.

Comunque, va detto subito a scanso di equivoci, che il prezzo non è per tutti, dato che servirà almeno un milione di euro per averla nel proprio garage!