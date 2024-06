Euro 2024, Francia-Polonia 1-1: Mbappé si sblocca, ma Deschamps chiude al secondo posto

La Francia non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia già eliminata chiudendo al secondo posto il Gruppo D di Euro 2024, dietro all'Austria e davanti all'Olanda. Risultato quasi clamoroso a Dortmund dove il portiere polacco Skorupski è stato protagonista di almeno cinque interventi decisivi su Mbappé prima di capitolare al 55' solo su calcio di rigore del capitano francese. La Francia di Deschamps non ha chiuso i conti e a dieci minuti dal termine ha subito il pareggio di Lewandowski sempre su calcio di rigore, ripetuto dopo la prima parata di Maignan.



Euro 2024, Olanda-Austria 2-3: Sabitzer porta alla vittoria del girone, Orange terzi

Nell’ultima giornata del gruppo D di Euro2 024, l’Austria supera 3-2 l’Olanda e conquista un inaspettato primo posto nel girone (complice l’1-1 di Francia-Polonia). La partita a Berlino viene decisa dall’autogol di Malen (6’) e dalle reti di Schmid (59’) e Sabitzer (80’): agli olandesi non bastano Gakpo (47’) e Depay (75’). Sconfitta indolore per gli Orange di Koeman: a quota 4 punti, sono già certi di avanzare come una delle migliori terze.



La Danimarca passa grazie alla differenza nei cartellini gialli! Serbia ultima ed eliminata

È la Danimarca a staccare il pass per gli ottavi di finale come seconda classificata alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo C di Euro2024. Per la formazione del tecnico Kasper Hjulmand non risulta decisivo tanto lo 0-0 di questa sera contro la Serbia bensì i criteri di spareggio con la Slovenia (anch'essa uscita con uno 0-0 dall'ultimo match in programma contro la Nazionale dei Tre Leoni).

Le due rappresentative, infatti, ha chiuso il proprio percorso nel raggruppamento con tre pareggi su tre gare. Con una perfetta parità, ovviamente, nello scontro diretto, ma anche nel numero di gol segnati e subiti nella sfida e nel computo generale del girone (2 reti fatte e altrettante subite).

Decisivo, dunque, per la Danimarca è il punteggio disciplinare avendo preso cinque cartellini gialli rispetto ai 6 della Slovenia che a questo punto per approdare alla fase successiva del torneo sfrutterà il ripescaggio come una delle quattro migliori terze classificate. Serbia, invece, eliminata e grande delusa del girone con appena 2 punti in cascina e un solo gol segnato in tre sfide. Per la Danimarca nel prossimo turno sfida dall'alto coefficiente di difficoltà contro i padroni di casa della Germania sabato 29 maggio alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund.

L'Inghilterra delude ancora ma chiude al primo posto: con lo 0-0 fa festa anche la Slovenia

Finisce 0-0 Inghilterra-Slovenia. L'avvio è abbastanza soporifero. Il 4-4-2 messo in campo da Kek non concede spazi agli inglesi, che per la verità non fanno molto per prenderseli. E infatti la prima palla gol è della Slovenia, una duplice occasione per Janza che prima mette i brividi all'Inghilterra con un tiro-cross e poi su punizione, mandando di un soffio il pallone a lato della porta difesa da Pickford.

Per vedere la prima chance dei Tre Leoni bisogna attendere addirittura gli ultimi dieci minuti del primo tempo. Foden calcia da palla inattiva, ma Oblak è attento e blocca in due tempi. Trippier, poco dopo, mette un pallone insidioso in area ma né Gallagher né Kane riescono a spingerlo in rete. E così la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

Nella ripresa le cose non cambiano. Anzi, forse sì, ma in peggio. L'Inghilterra comincia a tenere il pallone, ma non riesce praticamente mai ad entrare in area di rigore. Merito, chiaramente, anche delle linee strettissime della Slovenia. Diventa una sorta di allenamento attacco contro difesa, ma sempre allo stesso ritmo: basso. Southgate finalmente mette anche Palmer, che entra bene, ma da solo non può far tantissimo.

E così anche la ripresa, e quindi la partita, termina così, 0-0. A far festa è la Slovenia, che passa il girone da miglior terza. L'Inghilterra, con un risultato migliore, la vetta del girone, esce a testa bassa. A cominciare dal CT Southgare, consapevole delle critiche che gli pioveranno ancora addosso nei prossimi giorni.