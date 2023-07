Grande attesa e curiosità attorno a Felicetta, la prima imbarcazione accessibile inserita nel progetto "Tourism for all" realizzato dall'associazione Portatori sani di sorrisi odv, che oltre a Felicetta portami al mare, comprende anche Dinamiko Beach, Dinamiko Village e Access City. L'iniziativa fa parte del progetto "Tourism for all" dell'associazione Portatori sani di sorrisi Odv.

Un progetto strutturato di inclusione sociale che ha il principale obiettivo di far vivere una vacanza spensierata, e completamente gratuita, a coloro che hanno delle difficoltà motorie e sensoriali o che hanno vissuto lungo degenze per una malattia e trovano in questo progetto serenità e unione familiare. Tutti i servizi sono completamente gratuiti e prenotabili sul sito www.portatorisanidisorrisi.it. Sul sito sono anche disponibili maggiori dettagli su ogni iniziativa.

Pierangelo Muci, presidente e volontario dell'associazione, parla di Felicetta non come un punto d'arrivo, bensì come un ulteriore punto di partenza, che potrà dare molto agli ospiti ed alle loro famiglie, che quotidianamente vivono le difficoltà di superare barriere fisiche e sociali, puntando a regalare delle ore di assoluta spensieratezza in una esperienza sul mare.

Un'attività che si aggiunge alla clown terapia nelle corsie degli ospedali, ai viaggi della speranza su Felicetto, il primo camper attrezzato e colorato a supporto delle famiglie che devono spostarsi dalla propria regione per raggiungere luoghi di cura in tutta Italia, alle attività e ai servizi nel lido accessibile, ai tour accessibili in città, attività svolte con un sorriso e per generare un po' di buonumore a chi è più sfortunato.

Si ringraziano la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, i comuni di Porto Cesareo, Nardò, Gallipoli e Galatina, Unisalento, Samsara Beach, la Capitaneria di porto e la Lega navale di Gallipoli, i Lions di Gallipoli, che con il loro impegno hanno fatto in modo che il progetto sia presente su Gallipoli e tutte le associazioni, aziende e persone che negli anni hanno creduto e continuano a credere nel progetto. Ringrazia anche il gusto unico di donare con 1 caffè onlus (fondata da Luca Argentero) e coppa del nonno, che ha selezionato Portatori sani di sorrisi Odv tra 14 mila associazioni italiane.

L'imbarcazione sarà ormeggiata nei vari porti del Salento, dando l'opportunità di vivere il mare senza barriere e di capire a tutti che a volte «i limiti più ingombranti sono nella testa e che sono superabili».



Portatori sani di sorrisi Odv

