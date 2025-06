Un viaggio lungo oltre duemila anni, che dal cuore dell’antichità romana attraversa la storia e la natura fino a raggiungere la contemporaneità più visionaria. È questo il senso profondo del progetto “Dal mare fino al mare”, un articolato ciclo di visite guidate performative e esperienze immersive da giugno a dicembre che restituiscono, in forma emozionale e partecipata, l’anima profonda di Ostia, la città del mare di Roma.

Ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Valdrada in collaborazione con numerosi partner culturali e scientifici del territorio, “Dal mare fino al mare” si compone di oltre venti appuntamenti gratuiti dislocati tra il Parco Archeologico di Ostia Antica, la Pineta di Castel Fusano, il litorale romano, il Borghetto dei Pescatori, Dragona, l’Idroscalo e altri luoghi simbolo del Municipio Roma X.

Aperti eccezionalmente per l’iniziativa alcuni siti di grande valore storico-pittorico come la Casa di Diana, edificata nella prima metà del II secolo d.C., a tutt’oggi uno degli esempi meglio conservati di caseggiato popolare dell'antica Roma; l’Insula del Soffitto Dipinto, famosa per la sua eccezionale conservazione degli apparati decorativi, in particolare per i soffitti affrescati che risalgono al periodo adrianeo; e ancora la Basilica di Pianabella, nota per le numerose sepolture collettive che conteneva, disposte su più livelli; la Chiesa di Sant’Ercolano, punto di riferimento per gli appassionati di storia religiosa, risalente al medioevo e dedicata a Sant'Ercolano, un soldato romano martirizzato insieme a Santa Aurea durante la persecuzione dell'imperatore Claudio il Gotico.

Ispirato a un celebre salmo attribuito a Salomone, “Dal mare fino al mare” racconta Ostia come un crocevia di storie, culture e identità. Ogni itinerario propone un’esperienza coinvolgente che valorizza i luoghi, rafforza il legame con il territorio e promuove un turismo culturale accessibile, sostenibile e partecipato. Ogni iniziativa è un viaggio a più dimensioni: fisico, tra natura, archeologia, architettura; temporale, attraverso le epoche che hanno segnato Ostia; culturale, nel solco delle stratificazioni etniche e religiose; emotivo, grazie al coinvolgimento diretto del pubblico e all’intervento di performer, musicisti e artisti di strada.

Dopo il primo appuntamento del 14 giugno con “Onda su onda”, una uscita in mare dal Borghetto dei Pescatori tra biologia marina, fotografia naturalistica e letture poetiche in cuffia, sulle tracce dei tursiopi e delle creature del Mediterraneo, “Dal mare fino al mare” prosegue replicando l’esperienza il 29 giugno, alle 9.00 e alle 10.20

Il 28 giugno (ore 15.30 e 18.00) e il 29 (ore 18.00), la Pineta di Castel Fusano si trasforma nello scenario de “La Pineta Oscura”, una visita guidata performativa tra ombre, leggende e atmosfere misteriose. Un'esperienza suggestiva tra sentieri nascosti, ville antiche e racconti di presenze senza tempo.

Il Parco Archeologico di Ostia Antica sarà il cuore pulsante di numerosi itinerari storici e artistici, come “La vita quotidiana a Ostia Antica” (19 e 20 luglio, alle 10.00 e alle 14.30), un affascinante viaggio nella vita intima dei suoi abitanti tra affreschi, mosaici, scene teatrali che restituiscono il respiro di una città viva, pulsante di voci, desideri, lavori e sogni. Il 26 luglio, le voci della memoria risuoneranno nella campagna ostiense con “Ostia Antica e il suo fiume”: una passeggiata a partire da Via delle Saline tra bonifiche ottocentesche e lotte contadine, accompagnati dal coro popolare di Gabriella Aiello e dalla narrazione di Penultima Baldini, la cui voce sarà interpretata da un performer. Il 27 luglio sarà il momento di “Uccelli – Archeologia Naturale #33” al Parco del Drago: un’esperienza immersiva e didattica in cui arte, cammino e silenzio si fondono in un percorso che invita all’ascolto profondo del paesaggio e del sé. La natura diventa narrazione, e ogni passo è un invito alla meraviglia.

Il Parco Archeologico di Ostia Antica continuerà ad essere al centro di tanti percorsi storico-artistico-naturalistici per tutta la durata di “Dal mare fino al mare” con “Le religioni ad Ostia Antica”, “Il teatro antico fuori e dentro le domus”, e “La vita e la morte ad Ostia Antica”: visite arricchite da drammaturgie originali e interpretazioni di grande suggestione.

Non mancheranno incursioni nella storia moderna, come “La fondazione di Ostia Lido”, che racconta l’urbanistica novecentesca attraverso voci di memoria e videomapping, o “CinelAnd”, che riscopre l’archeologia industriale della ex Breda e la Ostia cinematografica di Fellini. Chiuderanno il ciclo due tappe simboliche: “Il Borghetto dei Pescatori” (13 e 27 dicembre), tra storia orale e mito fascista, e “Ostia sotto il mare” (14 e 28 dicembre), esperienza multisensoriale in 6D dedicata alle Secche di Tor Paterno, con performance danzate e visori multimediali.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili all’indirizzo: [email protected]

“Dal mare fino al mare” è realizzato con il sostegno del Municipio Roma X e con il contributo di partner quali Visit Ostia Antica, Roma Natura, CHM Lipu, APS Sotto al Mare, e numerosi artisti, musicisti, performer e ricercatori. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum - 2025, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 - Investimento 4.3 - Caput Mundi - ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

valdradateatro.it/dalmarefinoalmare

