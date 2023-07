L'importanza dell'amor proprio

Pronto, Marty... non dimenticare che mi devi mandare i soldi per questo e quest'altro ok? Ragazzi è dura la vita da divorziato, e non che quella da sposati sia una passeggiata al parco!Jennifer ora è totalmente diversa da com'era, ricordo l'esordio del suo cambiamento. Era circa il 2006 quando l'approccio social è diventato pane quotidiano, sembrava ipnotizzata, sempre li a smanettare, sempre lì a fare foto che manco alla prima comunione di nostro figlio abbiamo mai fatto... e poi si lamentava di una vita sacrificata... infine la colpa di aver chiuso la mia azienda. Doveva ricadere tutta su di me, nonostante abbia provato in tutti i modi con figure professionali a supportarla. Caro Marty, dopo la beffa si è aggiunto il danno, soprattutto nelle aule di tribunale, dove troppe le volte si applicano due pesi e due misure.Quale sia l'impatto su di noi di Internet, magari dipende dai contenuti assimilati, dalla frequenza con cui siamo connessi, dall'obiettivo dell'utente. Insomma, i social hanno una loro influenza su di noi se noi glielo permetteremo... solo determinati specialisti potrebbero dir come, studiando caso per caso .Le seratine della mia ex sono fatte di lusso sfrenato e regali particolari. Eravamo due ragazzini. Poi, crescendo in questa jungla, ogni uno di noi è diventato qualcos'altro. Il mondo degli adulti è compromesso... è diventata anche molto violenta, ma per il bene di Marty Junior, ho evitato di farlo presente in tribunale. Per fortuna che mi è rimasto dell'amor proprio... La fine di un rapporto è un fallimento. Le spese per un divorzio non sono biglietti premio per un viaggio. Ogni separazione o divorzio può essere una liberazione o un lutto.In questo processo esiste un danneggiato o dei danneggiati e non sempre da un danno psicologico e materiale ci si riprende facilmente.Le Istituzioni dovrebbero essere sinonimo di tutela e un periodo riabilitativo potrebbe essere la misura di risarcimento psicologico per tutti quelli che hanno affrontato una situazione delicata e mostrano segni di cedimento per le varie situazioni poco piacevoli. La figura dello psicologo per genitori e figli ai nostri giorni non è da considerarsi opzionale. A maggior ragione, per sentenze di divorzio e separazioni un percorso sociale andrebbe costruito per la salute dell'individuo, soprattutto se una persona non può sostenere tali spese. Dovrebbe farsene carico la collettività, dal momento che ogni persona destabilizzata anche temporaneamente, potrebbe diventarlo in modo permanente e costarle di più. Siamo sottoposti alle pressioni del quotidiano e a chi non riesca a sostenere psicologicamente tutto questo può trasformarsi in una bomba che può esplodere da un momento all'altro.

Incentivi mai pensati

La Mia bici è affidabile, ma non mi sento per niente al sicuro su queste strade. Bello muoversi con il vento tra i capelli, sentire che il tuo corpo sta guadagnando la meta. D'altronde, la mia vecchia auto era diventata molto cara da mantenere, tra tasse, Rca, norme antinquinamento qua e divieti là. Almeno un'incentivo lo Stato potrebbe darlo per chi rottama una vecchia auto inquinante, un'incentivo che ci assolva dall'iva per l'acquisto di una nuova bici. Comunque la mia vecchia mountain bike fa ancora il suo.Perché tutto questo caos? cosa è successo? Ah, ecco, un'incidente...questa non ci voleva.



Tasse, Rca, polizze standard, polizze inclusive

Un settore compromesso va rivisto, altrimenti come risaniamo l'economia e lo sviluppo? Come già accennato in un altro mio altro articolo si potrebbe agire per alleggerire il carico dei contribuenti con un'integrazione della tassa di possesso della Rca, con varie opzioni di pagamento, dal momento in cui il veicolo viene demolito il pacchetto verrebbe congelato e la tassa sospesa, così come in caso di riparazione del veicolo. Urge una riformulazione del tariffario polizze e un nuovo sistema di valutazione individuale.Con questa stai facendo proprio il fenomeno Marty... Tra poco ti nominano ministro dello sviluppo economico.



Una nuova prospettiva assicurativa

Anche le compagnie assicurative hanno un giro di soldi non da poco. Questo settore ha un potenziale dal punto di vista degli introiti alto. Mi piace pensare che non vada potenziato il ramo in questione, ma che vada aumentata la sicurezza relativa ai cittadini avendo delle compagnie che lavorano solo su questo con una convenzione governativa, mentre ai danni alle cose ci penserebbero le compagnie che troviamo oggi sul mercato, con i prezzi delle polizze che dovrebbero essere fissati da un ente pubblico che stima vari fattori che sono caratteristici del settore. Se ognuno di noi avesse la sua polizza calcolata in base al reddito, potremmo pensare a polizze col premio di restituzione o sconto sulla prossima polizza, in caso di assenza di danni. Insomma, avere un piano valido d'indennizzo per tutti dovrebbe rientrare nei diritti del cittadino.



Con quali fondi dovrebbe realizzarsi questa Misura ?

Aprendo un fondo statale con introiti parziali dalle accise lo Stato potrebbe ripristinare il 30% delle somme erogate dalle compagnie assicurative durante l'anno solare precedente. le stesse compagnie verserebbero allo Stato ogni anno il 10% di ogni polizza. Infine, al netto, lo Stato ripristinerebbe un 20% alle compagnie che ne facessero richiesta.

Marty devi stare molto attento, perché se qualcuno ti tampona, molto probabilmente si va in anticipo dal creatore!Buongiorno. Cerco il signor Harrison. Sono McFly. Ho un colloquio alle 10, ma ho avuto un piccolo contrattempo.



