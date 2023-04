Edmonton Oilers e Toronto Maple Leafs staccano il biglietto per il secondo turneo dei playoff della Stanley Cup, un doppio passaggio del turno per due squadre canadesi leggendarie, che eliminano rispettivamente Los Angeles Kings e Tampa Bay Lightning.

I Leafs vincono finalmente una serie di playoff, e lo fanno nella maniera più gloriosa, vincendo 2-1 all'overtime in casa dei vicecampioni in carica della Stanley Cup, i Tampa Bay Lightning.

L'evento scaccia una vera e propria 'jinx' che accompagnava la presenza dei canadesi ai playoff, che dal 2004 o venivano mancati o non andavano mai oltre il primo turno, spesso anche in maniera rocambolesca. In casa dei Lightning i Leafs si sono imposti grazie alle reti di Auston Matthews e John Tavares, inframezzate dal pareggio di Steven Stamkos.

Un'altra canadese avanti, anche qui per una serie vinta 4-2, pure in trasferta, in casa dei Los Angeles Kings: loro sono gli Edmonton Oilers, in una sfida che metteva le due leggendarie franchigie che accolsero tra le proprie fila Wayne Gretzky: la doppietta di Klim Kostin, la settimana rete dei playoff di Leon Draisatle la rete decisiva di Kailer Yamamoto hanno segnato il passaggio del turno per i 'petrolieri', vincitori di gara-6 per 5-4.