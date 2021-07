Il Covid non risparmia nemmeno il fiore all'occhiello della Marina Militare, sono infatti 20 i positivi al COVID-19 tra i membri dell'equipaggio dell'Amerigo Vespucci, secondo quanto riportato dal quotidiano on line l'Unione Sarda i positivi sono stati rilevati attraverso i controlli di routine con tamponi rapidi, su circa 360 persone di equipaggio. Sono tutti asintomatici.

Sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza, secondo le quali la nave sosterà presso il porto di La Spezia dove l'equipaggio dovrà stare in quarantena per 10 giorni a terra seguendo il protocollo di rito in questi casi, la nave verrà sanificata mentre verranno effettuati altri controlli su tutti i membri dell'equipaggio.

L'equipaggio aveva aderito alla campagna vaccinale e tutti avevano completato il ciclo vaccinale con la doppia dose.

Qualche giorni fa la Marina Militare aveva annunciato l'annullamento di tutte le tappe del Vespucci nei vari porti italiani.

(lasottilelinearossa.over-blog.it)