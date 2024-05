Zesty Paws, un pluripremiato marchio di integratori per animali domestici, arriva anche in Italia con la sua gamma di prelibatezze per cani, incredibilmente gustose e nutrienti, disponibili online su Zooplus e Amazon.

Proprio come gli esseri umani assumono integratori alimentari, anche i nostri animali domestici possono trarne beneficio. Gli integratori Zesty Paws si presentano sotto forma di morbidi bocconcini facili da utilizzare, da somministrare una volta al giorno, tutti i giorni, per supportare il corretto funzionamento dell’organismo attraverso l’integrazione di sostanze nutritive.

Gli integratori Zesty Paws sono realizzati con ingredienti clinicamente testati, minerali e vitamine e sono privi di coloranti o aromi artificiali.

Dai fastidi della pelle al supporto immunitario, dalla mobilità delle articolazioni ai probiotici, ci sono prodotti adatti a molte esigenze di salute, di razza e di età. Zesty Paws offre il meglio di entrambi i mondi: uno spuntino gustoso per l’amico a quattro zampe e tutti i benefici di un integratore.

I “dog parent” hanno un legame molto speciale con i loro cani: non si tratta solo di animali domestici ma di veri e propri membri della famiglia e la gioia di vivere che trasmettono è smisurata. Inoltre, la loro sconfinata energia ed amicizia favorisce una maggiore attività fisica di tutta la famiglia. Ecco perché gli amici a quattro zampe meritano qualcosa di veramente speciale.

Zesty Paws è un’azienda incentrata sulla profonda relazione che si instaura tra l’animale domestico e la sua famiglia e sa che trattare i propri cani con deliziosi integratori ricchi di sostanze nutritive rafforza questo legame unico. Per questo tutte le prelibatezze gustose e di alta qualità della gamma sono ideate per sostenere la salute dei cani, assicurando che rimangano in forma, felici e vivaci per gli anni a venire.

Sophie Lacroix, General Manager UE e Regno Unito di Zesty Paws, ha dichiarato: "Questa è una tappa fondamentale per Zesty Paws Europe, poiché la nostra gamma di integratori per cani è ora disponibile online su Zooplus e Amazon. Queste partnership ci permettono di portare avanti la nostra missione di migliorare il benessere degli animali domestici in tutto il mondo con integratori funzionali e di alta qualità che, come ci dimostrano gli animali domestici stessi, sono anche deliziosi! Crediamo che ognuno di loro meriti il meglio e stiamo trasformando questo in realtà, fornendo prodotti salutari accessibili e di alto livello per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe in tutta Europa. "

L'espansione in Italia e in Europa assicura a Zesty Paws il ruolo di leader di mercato globale negli integratori per animali domestici. L’azienda è orgogliosa di raggiungere gli standard più elevati a tutti i livelli. Ma sono le recensioni che la fanno davvero “scodinzolare”; con più di 350.000 recensioni a 5 stelle* e oltre, Zesty Paws ha la fortuna di lasciare che i clienti stessi parlino per l’azienda. Zesty Paws è un marchio di H&H Group UK.



Gli alimenti complementari Zesty Paws per animali domestici sono ideati per mantenere vivaci i migliori amici dell’uomo.

Disponibili online su Zooplus e Amazon