Amica Chips sarà il nuovo title sponsor degli Stings Mantova per la stagione 2025-2026. Una partnership radicata nel territorio che unisce valori condivisi, sostegno ai giovani e visione a lungo termine, rafforzando il legame tra sport e comunità locale.



Amica Chips firma la nuova identità degli Stings Mantova

L’annuncio ufficiale della collaborazione tra l’azienda di Castiglione delle Stiviere e Stings Mantova segna l’inizio di una stagione che si preannuncia intensa e carica di significato. La realtà simbolo delle patatine Made in Italy diventa title sponsor della squadra mantovana, che affronterà il campionato di Serie B Interregionale con un nuovo nome e un’identità rinnovata: Amica Chips Stings Mantova. Il sodalizio nasce da una forte affinità di intenti: l’attenzione al territorio, la valorizzazione del capitale umano e lo spirito di squadra sono i pilastri comuni che hanno reso naturale questa unione. “Essere al fianco degli Stings Mantova è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Laura Moratti, Vicepresidente di Amica Chips S.p.A. – Non si tratta solo di sport, ma di persone, passione e valori condivisi». L’obiettivo non è solo sportivo, ma culturale e sociale: un patto valoriale che punta a rafforzare la comunità, sostenere i giovani e promuovere lo sport come esperienza collettiva e formativa. La squadra biancorossa, reduce da una stagione positiva culminata con i playoff, si prepara ora a consolidare il proprio percorso nella categoria. Ma al centro del progetto non c’è solo la performance sul parquet: la partnership mira a rendere il basket un veicolo di crescita, coesione e appartenenza, trasformando ogni partita in un momento di condivisione autentica.



Amica Chips sostiene il talento giovanile e il territorio

Grazie al sostegno di Amica Chips, la Stings Academy potrà rafforzare la propria attività formativa, diventando sempre più un punto di riferimento per i giovani del territorio. La società sportiva biancorossa conferma così il proprio impegno nel costruire un ecosistema educativo basato su inclusione, formazione e valorizzazione del talento locale, offrendo nuove opportunità a chi desidera intraprendere un percorso sportivo strutturato. “Condividiamo valori fondamentali come lo spirito di squadra, il legame con il territorio e l’attenzione verso i giovani”, afferma la dirigenza degli Stings, evidenziando come la collaborazione con il brand alimentare vada oltre gli aspetti promozionali, per trasformarsi in un’alleanza strategica a beneficio dell’intera collettività mantovana. In questo contesto, il basket diventa il linguaggio comune tra impresa e comunità, tra visione imprenditoriale e vocazione sociale.