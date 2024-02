Prima la paura, poi la rimonta: l’Inter passa anche a Roma



L’Inter vola a + 7 in classifica battendo la Roma per 4-2 all’Olimpico: una partita bellissima, decisa dai gol di Acerbi, Thuram, dall’autorete di Angelino e dal timbro finale di Bastoni. Adesso nerazzurri e bianconeri sono a pari partite giocate e il gap è già ampio. La Roma di De Rossi, dopo tre vittorie consecutive, cade comunque tra gli applausi dei tifosi giallorossi.



La Coppa d’Asia al Qatar. Clamoroso: 3-1 alla Giordania con tre gol… su rigore!



E’ il Qatar a conquistare la Coppa d’Asia: decisiva la tripletta, tutta su rigore, di Afif. Tre tiri dal dischetto, un record, del qatariota dell’Al-Sadd, decidono la sfida vinta per 3-1 contro la Giordania per cui a nulla vale la rete di Al Naimat. Il Qatar vince in casa, bissando l’ultimo successo nella kermesse continentale.



Cagliari, Giulini conferma Ranieri in panchina



Il Cagliari non riesce a ritrovare punti uscendo sconfitto dal confronto con la Lazio con un sonoro 3-1. Sono 4 le sconfitte consecutive per i sardi e Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, vuole mettere tutti in riga: “Il mister ei ragazzi hanno preferito non parlare perché la delusione è fortissima. C’era la volontà di invertire il trend della stagione. è stata una botta pesante e il mister preferisce far concentrare il gruppo sulla prossima gara. Mi presto volentieri a metterci la faccia. Dobbiamo lavorare e di più, la gara di Frosinone ha cambiato il trend positivo ma purtroppo quella sconfitta ha portato la delusione a seguito della tragedia che abbiamo vissuto. Non abbiamo avuto fortuna con il Torino, a Roma poi c’è stata una prestazione disarmante che ci siamo portati in campo perché è subentrata la paura di farci scappare l’obiettivo di questa stagione. Oggi ho visto una squadra intimorita sbagliare cose semplici. Ora dovremo essere bravi a interpretare la settimana con il timore di affrontare una retrocessione ma dobbiamo uscirne da uomini andando ad affrontare le 14 battaglie che rimangono”, le sue parole ai microfoni di DAZN.



Sprofonda il Cagliari: la Lazio batte 3-1 i sardi nel segno di Immobile



Vittoria importante per la Lazio a Cagliari nella prima gara del sabato di Serie A, con i biancocelesti che si sono imposti per 1-3 grazie all’autogol di Deiola nel primo tempo e alle reti nella ripresa di Ciro Immobile e Felipe Anderson. A nulla è valso invece il momentaneo 1-2 di Gianluca Gaetano, che non ha evitato la sconfitta di sardi, che ci hanno comunque provato, soprattutto nel secondo tempo.



Serie A, Sassuolo-Torino 1-1: un punto a testa per Dionisi e Juric



Finisce 1-1 Sassuolo-Torino, quarto anticipo della 23esima giornata di Serie A. Succede tutto nei primissimi minuti del match: al 5' Pinamonti porta avanti i padroni di casa, ma al 9' arriva la risposta immediata degli ospiti, con la rete firmata da Zapata. I granata si fanno preferire sul piano del possesso, i neroverdi su quello delle conclusioni nello specchio, ma nessuna delle due squadre riesce a creare i presupposti per vincerla e alla fine Juric e Dionisi si accontentano di portare a casa un punto che incide poco sulle rispettive classifiche.



Sky - Le ultime di formazione: Mazzarri col 3-5-1-1, a centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski



La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro il Milan: “Mazzarri torna alla difesa a tre con Ostigard che torna titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski. Mazzocchi sostituisce lo squalificato Mario Rui. In attacco Kvaratskhelia alle spalle di Simeone”.



MILAN (4-2-3-1), probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1), probabile formazione: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri