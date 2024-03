Da diverse settimane il prezzo di Bitcoin marcia a passo spedito. Questa corsa ha consentito alla regina delle criptovalute di raggiungere nuovi record storici oltre la soglia dei 70.000 dollari.

Il mercato continua a muoversi in preda a una grande euforia, ma proprio questo aspetto rischia di tramutarsi in un boomerang, nel momento in cui cominceranno le prime prese di profitto.

Secondo gli analisti di Jp Morgan tutto questo potrebbe avvenire dopo l'halving di aprile, con possibili scivolamenti fino a 42.000 dollari.