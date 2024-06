Da venerdì 21 giugno, è disponibile, in digitale, "23 Ore ", la raccolta di Silvia Salemi (http://ada.lnk.to/23ORE).

Ispirandosi alle “Occasioni ”, di Eugenio Montale, il titolo scelto da Silvia Salemi, per la sua raccolta, “23 Ore ”, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato. Con questo progetto, Silvia Salemi invita a riflettere sul valore delle scelte non compiute e di quelle ancora da fare e lo fa, attraverso l’immagine della ventitreesima ora, simbolo del riscatto e dell’opportunità.

Un viaggio emblematico che accompagna gli ascoltatori, fino a quell’ultima ora non raccontata: un’ora di speranza, di scelte, di possibilità e di cambiamenti. Ogni brano è un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo che sfugge.

«In un giorno, come in una vita, possono accadere tante cose. Ventitré ore che aspettano quell’ultima ora, per completare un giorno, un percorso – dichiara Silvia Salemi – Un’ora magica, in cui tutto può succedere, in cui le aspettative possono essere soddisfatte, in cui si può fare ancora tutto. Perché? Perché il giorno non è ancora finito, perché siamo ancora svegli, vivi. L’ora, che manca, è l'ora in cui tutto può succedere. È il riscatto. È il rush finale. È il potere ancora cambiare tutto. È il diritto di ripensarci. Di decidere di essere altro e ancora altro fino all'ultimo. E poter dire no. È correre dietro ad un treno di occasioni o decidere di perderlo. È quando siamo ancora qui e ci vogliamo credere, fino alla fine. È il “posso farcela”. Siamo occasioni, ci serve solo tempo. E, quell’ultima ora, non è la fine di tutto, ma la chance di stare in campo e tirare nella direzione giusta».

Prodotta da Dischi Dei Sognatori e Noise Symphony srls e distribuita da Ada Music Italy, la raccolta contiene i brani rimasterizzati dell’ultimo album di Silvia e mai pubblicati in digitale, “23 ” (2017), e i singoli usciti negli ultimi anni, “Chagall” (2020), “I Sogni Nelle Tasche” (2021), “Noi Contro Di Noi” (2022), “Faro Di Notte” (2023), “Fiori Nei Jeans”, “Amore Eterno” e “Animali Umani” (2024).

A impreziosire la raccolta “Mille Luci ”, canzone originale del film “Mamma Qui Comando Io”, di Federico Moccia.



Questa la tracklist di “23 Ore”: “Fiori Nei Jeans”, “Amore Eterno”, “Faro Di Notte”, “Animali Umani”, “Noi Contro Di Noi”, “Mille Luci”, “I Sogni Delle Tasche”, “Chagall”, “Silence”, “Credo”, “Potrebbe Essere”, “Tu Io Noi”, “L’Ultimo”, “A Casa Di Luca”, “Le Canzoni”, “Quel Ricordo”, “Battiti” e “Tutto Il Meglio”.

Questo progetto segna il ritorno di Silvia Salemi anche sulle scene live con Voice: l’artista, quest’estate, sarà in giro per l’Italia, con Voce Summer Tour, l’anteprima del progetto indoor che Silvia Salemi porterà nelle principali città italiane, tra il 2024 e il 2025.