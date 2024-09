Ancora un successo per il giovane artista White King che, in questi giorni, ha ricevuto un prestigioso Premio Speciale da parte di Starlight International Cinema Award durante i gironi della ‘81 Mostra del Cinema di Venezia.

Il Premio, giunto alla sua XI edizione, e da sempre attento ai giovani talenti , è stato ideato e organizzato da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria. La cerimonia di premiazione delle categorie ufficiali si è svolta all’interno dello spazio Italian Pavilion , Hotel Excelsior Venice , dove l’artista White King ha omaggiato con una delle sue preziose opere Gianni Ippoliti,conduttore dell’evento con la splendida attrice Jun Ichikawa.Le opere originali dell’artista White King sono invece state esposte in una delle sale dell’Hilton Stucky Molino Venice, tra cui il suo “Leone”, che può considerarsi il simbolo emblematico della potenza espressiva di questo giovane e grintoso artista. Il premio Speciale Starlight è stato consegnato a White King nel corso del Gala, dalla straordinaria attrice Vanessa Gravina.

Questo premio rappresenta per White King non solo un riconoscimento della sua arte, ma anche della sua capacità di incarnare un’idea di vita che unisce estetica e sostanza, in una fusione che pochi altri artisti riescono a realizzare, il talento, e il suo contributo unico alla cultura contemporanea. La sua arte, come la sua vita, è una continua sfida alle convenzioni, un inno all’originalità e alla passione che continua ad ispirare .Romano di nascita, è un giovanissimo artista poliedrico che, con maestria speziata da un estro carico di ardore, ha fuso in modo alchemico nel lavoro e nella vita due passioni apparentemente antitetiche: l’amore per i rettili, simboli di una natura antica e misteriosa, e l’alta moda, rappresentazione suprema del lusso e della sofisticazione umana. Questa dicotomia si riflette in ogni sua opera, dove il caos primordiale del colore incontra l’ordine formale della composizione, creando un effetto che ipnotizza e affascina.

La sua tecnica, il "Pouring Figurativo Spin Art", è una rivoluzione che sfida le leggi della fisica e della percezione visiva. Attraverso l’uso della forza centrifuga, White King manipola le vernici dando vita a delle straordinarie esplosioni di colori che si mescolano e si separano in modi imprevedibili, dando vita così a opere uniche e irripetibili.

Il suo stile di vita, in perfetta sintonia con le sue opere, è un tripudio di ecclettismo e sfarzo. White King non è solo un artista, ma una figura che ha fatto dell’eleganza e della stravaganza una cifra stilistica. Ogni sua apparizione pubblica, ogni scelta estetica, è una dichiarazione di indipendenza artistica e culturale.