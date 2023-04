Il mercato della personalizzazione di prodotti come gadget, abbigliamento e accessori aziendali è in continua crescita da diversi anni. Secondo recenti studi, il fatturato di questo comparto ha superato i 20 miliardi di dollari a livello globale e si prevede possa crescere ulteriormente nei prossimi 5 anni, con un tasso di crescita annuale composto di oltre il 4%.

I motivi di questa crescita sono diversi. Innanzitutto le aziende stanno investendo sempre di più nel branded merchandise e nei prodotti personalizzati da omaggiare ai clienti e dipendenti. Gadget come tazze, penne, agende, portachiavi e gadget tech con il logo aziendale sono apprezzati perché aumentano la brand awareness e la fedeltà al marchio. Anche l’abbigliamento personalizzato, come t-shirt, felpe e cappellini, va in questa direzione e viene utilizzato da molte aziende.

In secondo luogo, i prezzi accessibili e la possibilità di personalizzare anche piccoli lotti di prodotti rendono questi articoli alla portata di ogni azienda, anche le più piccole. Grazie alle tecnologie di stampa digitale è possibile realizzare grafiche a colori anche su pochi pezzi, mantenendo prezzi competitivi. Questo fattore è cruciale per la proliferazione del merchandise personalizzato tra le PMI.

Un ulteriore aspetto che sostiene la crescita del settore è l’evoluzione delle tecniche di personalizzazione e customizzazione. Oggi è possibile non solo stampare loghi e scritte ma realizzare anche applicazioni 3D, patch ricamate, incisioni laser e serigrafie sfumate. Le tecniche di manufacturing si sono fatte più sofisticate e permettono di realizzare prodotti unici dal grande impatto visivo.

In sintesi, il mercato del merchandise e dell’abbigliamento aziendale personalizzato continuerà la sua crescita grazie a brand sempre più attenti alla cura del proprio merchandising, a un ampliamento della base di piccole e medie imprese che utilizzano questi prodotti per la loro comunicazione e all’innovazione nelle tecniche di personalizzazione e produzione. Le aziende che operano in questo settore possono guardare al futuro con ottimismo, forte di una domanda diffusa e transnazionale.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl