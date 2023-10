La mostra Fashion Doll Revolution è un evento che celebra il mondo delle bambole di moda e in particolare la famosa Barbie. Ideata, allestita e prodotta da Giuseppe Cinelli, assistente e amico fidato di Giucas Casella e uno dei più grandi collezionisti italiani di Barbie, la mostra presenta circa 1500 pezzi, dalla primissima Barbie del 1959 fino alle più recenti.

In occasione di questa mostra, Giuseppe ha voluto omaggiare Jessica Selassie, influencer e volto di Cusano Italia Tv, facendo realizzare appositamente per lei la Jessica Doll dal team "Artist Creations", specializzato in bambole OOAK italiane.

"Buonasera Giuseppe, ho visto la sua fantastica idea della Barbie Jessica. Volevo chiederle come le è venuta l'idea, chi l'ha creata, se sarà un pezzo unico da collezione, oppure sarà in vendita?”



"Ciao Bianca, essendo un collezionista di Barbie da oltre 25 anni, è stato facile per me pensare a una doll ispirata a Jessica, da regalarne un segno di una bella amicizia che ci lega, qualcosa che potesse conservare negli anni, e soprattutto legata a un momento unico come quello della vittoria al GFVIP 6. Un pezzo unico realizzato da artisti competenti amici miei (artistcreation) che ero certo avrebbero colto ogni minimo dettaglio nella realizzazione della bambola. Ci sono voluti tanti mesi, ma il risultato è fantastico."



L'amicizia tra Giuseppe Cinelli e Jessica Selassie e le sue sorelle, Lulú e Clary, è nata grazie al forte legame delle ragazze con Giucas Casella creatosi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La bambola è stata prodotta su misura per Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello VIP 6, ed è un pezzo unico da collezione. La Jessica doll è una replica precisa della bella influencer, con i capelli castani, raccolti in una lunga coda, il viso delicato dall'inconfondibile profilo e gli occhi color marrone intenso. Il suo abbigliamento riprende uno dei look iconici di Jessica e include un elegante abito lungo bianco, ricoperto da un soprabito di tulle trasparente, tempestato da Swarovski, accessori coordinati e una scatola di presentazione personalizzata.

Per i collezionisti e gli appassionati di Barbie, la Fashion Doll Revolution è un'occasione da non perdere. Potrete ammirare una vasta selezione di bambole, da quelle vintage alle più moderne, e scoprire l'evoluzione del look e dello stile della famosa bambola nel corso degli anni.

Non perdete l'occasione di visitare la mostra e immergervi nel magico mondo delle Barbie e delle bambole di moda. La passione di Giuseppe Cinelli per queste bellissime creazioni è evidente e la mostra è un omaggio a questa passione che ha conquistato il cuore di tanti collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

La mostra è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00, presso lo spazio espositivo di Viale Mazzini 117, a Roma – Quartiere Prati, metro Ottaviano.

Qui sotto di seguito potete leggere i tweet di Giuseppe Cinelli con i video inclusi della consegna a Jessica della sua Doll