Il sogno della corona è cominciato. A Palermo, nella splendida cornice dell'Hotel Saracen, hanno preso ufficialmente il via i Casting Miss Volto Italy 2025, evento firmato Fashion Models Group, realtà di riferimento nel mondo dei concorsi di bellezza italiani guidata dal presidente Luca Rasa.

Tra sogni, passerelle, abiti scintillanti e giudizi severi, la città siciliana è diventata per un giorno capitale della bellezza nazionale. Le giovani concorrenti, arrivate da ogni angolo del Paese, hanno affrontato con grinta e determinazione le prime selezioni per uno dei concorsi più ambiti in Italia.

Casting Miss Volto Italy 2025: il sogno ha inizio da Palermo

Non si tratta di una semplice gara di bellezza. Il concorso Miss Volto Italy, anno dopo anno, si è trasformato in un’opportunità reale per moltissime giovani donne, diventando un trampolino per il mondo della moda, della TV e del cinema. I casting inaugurali a Palermo hanno registrato una partecipazione straordinaria, segno di quanto il brand sia oggi un punto di riferimento consolidato.

Le ragazze si sono presentate una ad una davanti alla giuria, mostrando il proprio portamento, raccontando la propria storia, condividendo sogni e aspettative. Un’esperienza emozionante, per molte il primo vero banco di prova in un ambiente professionale.

Fashion Models Group guida i casting per scoprire nuovi volti dello spettacolo

La regia dell'intero evento è firmata dalla Fashion Models Group, associazione leader in Italia nella formazione, selezione e promozione di nuovi talenti per la moda e il mondo dello spettacolo. A capo dell’organizzazione c’è Luca Rasa, figura carismatica e determinata, dotata di un fiuto eccezionale nel riconoscere potenziale e personalità tra centinaia di volti.

Grazie al lavoro costante della sua agenzia, negli anni molte ex Miss Volto Italy hanno ottenuto contratti, sfilato per marchi internazionali e partecipato a importanti produzioni televisive e cinematografiche.

Le protagoniste del Casting Miss Volto Italy: tra emozione e talento

Durante il casting palermitano erano presenti anche alcune delle protagoniste delle edizioni precedenti, simboli concreti delle possibilità offerte dal concorso. Tra loro:

Aurora Farina, Miss Teenagers 2024, giovane talento dallo sguardo intenso;

Roberta La Mattina, attuale Miss Volto Italy, apprezzata per eleganza e portamento;

Asia Saglieva, anch’essa Miss in carica, esempio di determinazione e charme;

Chiara Cecere, Miss Volto Italy 2023, oggi coinvolta in importanti progetti televisivi.

La loro presenza ha emozionato le concorrenti, molte delle quali hanno sognato di poter indossare presto la fascia che oggi porta uno di quei nomi.

La giuria dei casting FMG: tra showgirl e talent scout

I casting della Fashion Models Group si distinguono per l’alta qualità della giuria. Anche a Palermo non è mancata la presenza di nomi noti e stimati nel mondo dello spettacolo. A valutare le ragazze:

Giusy Randazzo, conduttrice televisiva e volto familiare al pubblico italiano;

Sergio Fiorito, esperto di moda e comunicazione visiva;

Angela Aloi, attenta osservatrice del talento femminile.

La giuria ha valutato con attenzione non solo l’aspetto estetico, ma anche la capacità espressiva, la postura, l’eleganza nei movimenti e la sicurezza davanti alle domande.

Il metodo Fashion Models Group: come nasce una reginetta

La selezione Miss Volto Italy non si esaurisce in un semplice sì o no. Le ragazze vengono accompagnate in un percorso di formazione che punta a valorizzarne le doti e rafforzarne le competenze. Per molte è l’occasione di apprendere elementi fondamentali di portamento, dizione, fotogenia e comportamento sul palco.

“Cerchiamo personalità, carisma e autenticità”, afferma Luca Rasa. “La bellezza è una base, ma ciò che fa davvero la differenza è la capacità di raccontarsi, di arrivare al pubblico, di rappresentare sé stesse con fierezza e intelligenza”.

Verso la finale in crociera: l’ultimo step del Casting Miss Volto Italy

L’appuntamento più atteso è la finale nazionale, in programma dal 24 al 28 settembre 2025 a bordo della nave da crociera Costa Fascinosa. Un evento esclusivo, dove le finaliste vivranno giorni intensi di prove, shooting fotografici, interviste, sfilate in costume e abiti da sera.

La scelta della crociera è simbolica e strategica: rappresenta un viaggio, un percorso di trasformazione, un’esperienza di gruppo che mette alla prova le ragazze in un contesto internazionale e di alta visibilità.

Chi sono le ex Miss che ce l’hanno fatta

Tra le ex partecipanti al concorso ci sono oggi modelle affermate, influencer, conduttrici TV e attrici. Alcune hanno iniziato proprio da un provino alla Fashion Models Group e sono arrivate a calcare passerelle internazionali o a collaborare con brand di fama mondiale.

Il concorso rappresenta quindi non solo un titolo, ma una concreta occasione di lancio. Un’opportunità da cogliere per chi sogna una carriera sotto i riflettori.

Un trampolino per moda, TV e cinema

Miss Volto Italy è strutturato in maniera da offrire reali sbocchi professionali. Non si limita alla classica passerella, ma si interfaccia con agenzie, registi, case di produzione e redazioni giornalistiche. Le partecipanti possono essere selezionate anche per spot pubblicitari, ruoli in serie TV o campagne fotografiche.

È questa versatilità a rendere la proposta della Fashion Models Group unica in Italia: un sistema completo di scouting, formazione e valorizzazione.

Emozioni vere sul palco del Casting Miss Volto Italy

Le immagini e i racconti di queste giornate testimoniano quanto il concorso sia anche un'esperienza formativa e profonda. Le ragazze ridono, si commuovono, tremano davanti alla commissione. Si fanno forza a vicenda, si stringono la mano, si incoraggiano.

In un’epoca in cui tutto sembra costruito a tavolino, l’autenticità è il valore che più emerge. Ed è proprio questo che la Fashion Models Group intende portare avanti.

I Casting Miss Volto Italy 2025 sono ufficialmente partiti. Da Palermo si apre un viaggio che porterà le migliori reginette d’Italia fino alla passerella della Costa Fascinosa, sotto gli occhi di una giuria attenta e di un pubblico sempre più coinvolto.

Sarà un cammino fatto di impegno, talento e sogni da realizzare. Una sfida che, come ogni anno, consacrerà nuove protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo.

Chi sarà la nuova Miss Volto Italy 2025?

Per scoprirlo, non resta che continuare a seguire ogni tappa.

Perché, come dice Luca Rasa, la bellezza è solo l'inizio.