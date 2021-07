Questa la dichiarazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rilasciata sabato 10 luglio per aggiornare sulle condizioni di salute del Papa dopo l'operazione subita domenica scorsa:

La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte.Sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell’appartamento.Nel pomeriggio, ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni.Il Santo Padre, toccando con mano l’umana dedizione del personale medico – sanitario che lo assiste, rivolge un particolare pensiero a tutti coloro che con cura e compassione scelgono il volto della sofferenza, coinvolgendosi in una relazione personale con gli ammalati, soprattutto i più fragili e vulnerabili.