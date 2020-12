A riveder le stelle, le ultime parole dell'Inferno di Dante (E quindi uscimmo a riveder le stelle: XXXIV, 139), è il titolo della Serata che il 7 dicembre inaugurerà la stagione della Scala.

La seconda ondata della pandemia ha impedito la messa in scena della Lucia di Lammermoor di cui il teatro aveva iniziato l'allestimento a partire dai primi giorni di settembre.

Che fare, allora? Rinunciare ad una tradizione, quella della serata inaugurale del 7 dicembre, oppure andare avanti con l'allestimento e metterlo in scena solo per tv e streaming?

Si è scelta una via alternativa. Quella di creare uno spettacolo dove le arie più belle (ma spesso anche le più difficili), eseguite in diretta con l'accompagnamento dell'orchestra della Scala sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly, saranno collegate tra loro con testi di vari autori, da Giuseppe Verdi a Victor Hugo, da Montale a Sting, interpretati da protagonisti della prosa, attori giovani e meno giovani di cinema e teatro.

Caterina Murino, Bond girl in Casino Royale, leggerà il testo di Fragile di Sting, mentre Massimo Popolizio, che è una delle colonne del Piccolo teatro, un testo di Ingmar Bergman. Giancarlo Judica Cordiglia, attore diretto negli anni da Luca Ronconi, Dario Argento e visto in fiction come Don Matteo, sarà invece la voce di una lettera di Verdi su Shakespeare. Nel lungo elenco l'unica non attrice sarà Michela Murgia. La scrittrice farà l'introduzione alla parte dedicata alle eroine d'opera.

Ma l'aspetto più "incredibile" della serata è costituito dal programma e dagli interpreti presenti in teatro... un cast stellare, il meglio che il mondo della lirica oggi possa offrire, riunito alla Scala per una serata che non potrà non essere indimenticabile.



Questo il programma con gli interpreti:

1. F. Cilea – “Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur – Registrazione

2. Inno di Mameli

3. G. Verdi – Preludio da Rigoletto

4. G. Verdi – “Cortigiani vil razza dannata” da Rigoletto – Luca Salsi

5. G. Verdi – “La donna è mobile” da Rigoletto – Vittorio Grigolo

6. G. Verdi – “Ella giammai m’amò” da Don Carlo – Ildar Abdrazakov

7. G. Verdi – “Per me giunto” da Don Carlo – Ludovic Tézier

8. G. Verdi – “O don fatale” da Don Carlo – Elīna Garanča

9. G. Donizetti – “Regnava nel silenzio” da Lucia di Lammermoor – Lisette Oropesa

10. G. Puccini – “Tu, tu piccolo Iddio” da Madama Butterfly – Kristine Opolais

11. R. Wagner – “Winterstürme” da Walküre – Camilla Nylund, Andreas Schager

12. G. Donizetti – “So anch’io la virtù magica” da Don Pasquale – Rosa Feola

13. G. Donizetti – “Una furtiva lacrima” da Elisir d’amore – Juan Diego Flórez

14. Lo Schiaccianoci – Adagio dal Grand pas de deux, Atto II con Nicoletta Manni e Timofej Adrijashenko

15. G. Puccini – “Signore ascolta” da Turandot – Aleksandra Kurzak

16. G. Bizet – Preludio da Carmen

17. G. Bizet – “Habanera” da Carmen – Marianne Crebassa

18. G. Bizet – “La fleur que tu m’avais jetée” da Carmen – Piotr Beczala

19. G. Verdi – “Morrò, ma prima in grazia” da Un ballo in maschera – Eleonora Buratto

20. G. Verdi – “Eri tu” da Un ballo in maschera – George Petean

21. G. Verdi – “Ma se m’è forza perderti” da Un ballo in maschera – Francesco Meli

22. J. Massenet – “Pourquoi me réveiller” da Werther – Benjamin Bernheim

23. “Waves” – Roberto Bolle

24. “Verdi Suite” – Estratti dai ballabili da I Vespri siciliani, Jérusalem, Il trovatore – Coreografia Manuel Legris con Martina Arduino, Virna Toppi, Claudio Coviello, Marco Agostino, Nicola Del Freo

25. G. Verdi – “Credo” da Otello – Carlos Álvarez

26. U. Giordano – “Nemico della patria” da Andrea Chénier – Plácido Domingo

27. U. Giordano – “La mamma morta” da Andrea Chénier – Sonya Yoncheva

28. G. Puccini – “E lucevan le stelle” da Tosca – Roberto Alagna

29. G. Puccini – “Nessun dorma” da Turandot – Piotr Beczala

30. G. Puccini – “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly – Marina Rebeka ...

E a chiudere la serata il concertato del finale del Guglielmo Tell di Rossini, “Tutto cangia, il ciel s'abbella...”, interpretato da Eleonora Buratto, Rosa Feola, Marianne Crebassa, Juan Diego Flórez, Luca Salsi, Carlos Álvarez, Mirco Palazzi.

E che questo evento possa essere d'augurio perché effettivamente possiamo tornare a breve... a riveder le stelle!



Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in Italia su RAI 1, RAI 1 HD e su RAI Play, in Francia e altri Paesi di lingua francese e in Germania e altri Paesi di lingua tedesca su Arte Concert, in Repubblica Ceca su Ceska Televize, nelle Americhe, Australia, Africa, Spagna, Portogallo, Nord Europa, Turchia, Albania, Svezia su Medici TV.

Trasmissione in differita in Italia su RAI 5, in Francia su Arte TV, in Repubblica di Corea su Il Media, in Slovenia su RTV Slovenija, in Russia su TV Kultura, in Ungheria su MTVA, in Serbia su RTS, in Cina su CCTV e in Giappone.

Trasmissione in diretta radiofonica in Italia su RAI – Radio 3 e in diretta e in differita in altri Paesi sulle emittenti del Circuito Euroradio; in diretta e in differita cinematografica in Italia e all'estero.