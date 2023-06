“Paesi miei”, in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia, il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese è stato presentato recentemente a Milano, alla presenza di personaggi di riferimento come l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla, Melania Rizzoli ed Edoardo Raspelli. L’incontro è stato moderato da Emanuela Folliero.



L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione di Rai 1, Linea Verde e offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che, negli ultimi anni, ha girato da Nord a Sud – Isole comprese – per la realizzazione della sua trasmissione domenicale. Il racconto di Convertini è avvincente, preciso, e l’autore tratteggia finemente i luoghi iconografici del Bel Paese, rilevandoli sovente nella perfetta interazione tra natura e uomo.



Laureato in Economia e commercio, Beppe Convertini inizia la sua carriera come modello. In seguito raggiunge la popolarità coma attore, grazie alla partecipazione alla soap opera “Vivere”. La sua carriera di attore si svolge principalmente in tv, ma ha avuto esperienze anche teatrali e cinematografiche. Convertini infatti ha girato circa 20 film, il primo è stato “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti nel 1994.



Beppe Convertini è nato a Martina Franca il 20 luglio 1971 e ha 51 anni di età. Come conduttore televisivo lo ricordiamo per la sua esperienza al Festivalbar insieme a Gerry Scotti e Federica Panicucci. Ma anche per “Estate sul 2“, nel 2004.