Trump minaccia (nuovamente) Teheran, il ministro degli Esteri Zarif gli risponde che l'Iran non si fa intimidire

Aumenta il livello di tensione tra Iran e Stati Uniti, dopo che la scorsa domenica un missile ha colpito un edificio all'interno della cosiddetta zona verde di Bagdad, sede delle attività istituzionali e diplomatiche dell'Iraq, a circa mezzo chilometro dall'ambasciata statunitense. Nei giorni scorsi pasdaran iraniani erano stati accusati di posizionare missili da lanciare contro installazioni degli americani e dei loro alleati nei Paesi confinanti con l'Iran.

Nel giro di poche ore, Trump invia un tweet in cui dichiara che "se l'Iran vuole combattere, quella sarà la fine ufficiale dell'Iran".





If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!