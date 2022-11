Il 26 novembre DV Connection, l'agenzia di eventi creata da Damiano Vassalli, festeggia 10 anni di successi e, ovviamente, lo fa con una grande festa. La location, il Castello degli Angeli di Carobbio (BG) è perfetta per Eyes Wide Shot, un Secret Party da vivere fino a notte fonda con gli amici, con il sorriso sulle labbra. L'ispirazione della festa è il capolavoro cinematrografico di Stanley Kubrick, il divertimento e lo stile sono assicurati. Prevendite 20€ donna, 23€ uomo, con drink. Prenotazioni: www.getfy.it/castellodegliangeli



Quello del 26 novembre al Castello degli Angeli di Carobbio (BG), per DV un compleanno importante... e lo è pure per chi ha voglia di far tardi con il sorriso sulle labbra. Infatti Damiano Vassalli con i suoi collaboratori da sempre fa divertire tutta l'ampia zona che va dal Garda a Bergamo, d'estate e d'inverno. Ad esempio, tra gli eventi curati dall'agenzia, ecco i pool party Barbariccia Beach, proprio al Castello degli Angeli, oppure il festival Lifeworld al Life a Rovetta, oppure le Serate in vigna alla Tenuta Celinate a Senzorosicate... Ogni evento curato da DV Connection è pensato per far rilassare, coccolare e scatenare ospiti piuttosto esigenti.



26/11 Eyes Wide Shut, the Secret Party by DV Connection



Castello degli Angeli

Via Scalette, Carobbio degli Angeli (BG)

info e prenotazioni 349-4410654