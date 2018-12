Sony Pictures ha rivelato ufficialmente il nome della nuova uniforme nera di Spider-Man nel film Spider-Man: Far From Home. Vi piace il nuovo look di Peter Parker?



Un nuovo look per Peter Parker in tuta completamente nera!



Intanto il divo di Hollywood Jake Gyllenhaal con un divertente video postato attraverso i social ha confermato la sua presenza al cinema nel film firmato Marvel nei panni di Mysterio.





Il trailer di Spider-Man: Far From Home dovrebbe arrivare nella giornata di sabato.