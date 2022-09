Per l'autunno inverno 2022 / 23 il sound al River House Club - Soncino (CR) è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, farà tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suonerà forte il ritmo di Botteghi, ci sarà il sound sempre personale di Samuele Sartini (...).

E che succede già ad inizio stagione, sabato 24 settembre al River House Club - Soncino (CR)? Insieme al dj set scatenato di Luca Mede e Luca Vanelli, c'è la voce di Cire, da tempo uno dei protagonisti della scena del divertimento, in tutta Italia.

Cire è il nome d'arte di Marco Ciresola. L'artista, sin da giovanissimo scopre un importante talento da coltivare: la voce. Decide così di affinarla, frequentando scuole come Vocal Classes (Milano), dove tra gli insegnanti trova Luca Jurman. Dagli studi accademici alla serate come vocalist e presentatore, il passo è breve. Da più di vent'anni è tra i protagonisti della scena dei più importanti locali italiani e per questo ai Dance Music Awards, il più importante premio di settore, vince per due volte come Miglior Vocalist (2012 e 2014).

Quando è sul palco o in studio di registrazione, Cire non intrattiene soltanto. Crea musica che regala emozioni e si evolve. Ecco perché nel 2018 nasce CirEvolution, progetto musicale che conta oltre 50 live. Su YouTube ed Instagram le visualizzazioni sono oltre 2.5 millioni. CirEvolution pubblica anche brani originali: "Alone" esce nel maggio 2020, "Always on my Mind" a settembre 2021, mentre nel febbraio 2022 su Saifam arriva "Loving You".

La sua voce ed il suo carisma, quando è sul palco, Cire li mette anche al servizio di top dj come Benny Benassi, Tujamo, Steve Aoki, Bob Sinclar, Nervo, Gabry Ponte, Axwell & Ingrosso... fino ad aprire, il 16 giugno 2018 un concerto di Vasco Rossi al San Nicola di Bari, in collaborazione con Willy Marano Management, l'agenzia che tutt'ora lo gestisce come artista).

E non è tutto, Marco Ciresola è anche un personal trainer di successo: dal giugno 2013 è voce ufficiale e testimonial della Federazione Italiana Fitness e nel 2009 fonda l'organizzazione 8.1.









River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub